Mayne-Nicholls responde a las críticas de los deportistas por la demora en la entrega de los recintos de Santiago 2023

Durante este viernes se realizará la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, evento deportivo que genera expectación a nivel nacional, y que también ha recibido críticas por parte de algunos deportistas chilenos, que han cuestionado el hecho de no haber podido entrenar en los recintos donde se disputarán las competencias, debido al retraso de las obras.

En este sentido, el propio director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, abordó recientemente esta problemática, y aprovechó de realizar una contundente reflexión al respecto.

“Por supuesto que se pudo haber hecho mejor. Teníamos cinco años y terminamos corriendo. Es evidente, pero que alguien me diga que como la selección (de fútbol) no pudo entrenar en Valparaíso o Sausalito no se sienten a gusto. Por favor”, comentó el expresidente de la ANFP, en una conversación con Agenda Deportes Emol TV.

Asimismo, Mayne-Nicholls insistió en que “el agua es la misma en todas partes, las marcaciones en la piscina son las mismas, el salto de diez metros son diez metros. En el fútbol sirve la localía, pero no porque uses la localía para entrenar. El que se prepara bien, juega bien, hace las cosas bien, tiene muchas más probabilidades de ganar entrene donde entrene”.

Por otra parte, subrayó que los deportistas tuvieron la oportunidad de prepararse en lugares de primer nivel y alto rendimiento.

“Esas cosas que los deportistas dicen porque alguien les dijo, ya, pero están entrenando en centros de altísimo rendimiento, no es que estén entrenando en la piscina de la casa o en un velódromo de cemento. No. Están en lugares de primer nivel. Yo, por ejemplo, fui al béisbol. El pitcher aunque hubiera entrenado 350 veces ahí, todos los días, 24 horas al día, no iba a lanzar mejor de lo que lanzó. No era la cancha. El chico no pudo lanzar bien (…). Todos salieron afuera a lugares de alto rendimiento”, sostuvo.

En tanto, reconoció que “hay algunas pruebas en que te lo pueda dar. Hay pruebas como el remo, el mountain bike también, pero las que son estándar no. Si el tema es que tuvo que salir afuera y con eso no se pudo juntar con los compadres a conversar después del entrenamiento, ahí te la doy completa. ‘La verdad es que después del entrenamiento me gusta ir con mis amigos y estar en el bar’. Ahí sí. No tengo nada que decir, pero no me digan que por no entrenar”.