“Me aburrí…”: La tajante decisión de Daniela Aránguiz para frenar el escándalo con Anita Alvarado

Daniela Aránguiz se refirió a la polémica en que se ha visto con Anita Alvarado, en su visita al programa “Buenos días a todos” de TVN, conducido por Eduardo Fuentes.

Comenzada la entrevista, habló de cómo se ha sentido tras protagonizar la mediática pelea con la llamda “Geisha”.

“Esto era una herida que estaba cerrada hace mucho rato, está súper sanada y cicatrizada, ya pasaron más de 11 años de este capítulo que se volvió a abrir. Como mujer no tienes la misma cabeza a los 20 que a los 30, a esta edad no quieres callar, nadie te puede hacer callar”, comenzó diciendo.

Y agregó que a estas alturas “la tolerancia cambia y no aceptas que alguien pueda hablar cosas de ti sin tener el derecho. La televisión es un ambiente donde se gana mucho mejor que en otro tipo de trabajo cuando no tienes una profesión, siento que agarrarse, como se dice en el buen chileno, de algo que pasó hace mucho tiempo vuele a abrir trabajo. La economía no está buena. Lo entiendo de otro modo, porque para mí es gratis”.

En ese marco, la ex chica “Mekano” afirmó que toda esta disputa con la también empresaria no le ayuda en nada.

“Al contrario, me quita de mi posición. Sobre eso me refiero a ser mamá, de haber avanzado. Ya no tengo 20 años, y al abrir estas puertas de cosas antiguas bajas de edad, por decirlo de algún modo”, reflexionó.

Ante ello, apuntó a las declaraciones de Alvarado, quien trató de “indigna” por hacer vista gorda y aguantar las infidelidades de su expaerja, Jorge Valdivia.

“No tener dignidad lo puede decir alguien que no tenga tejado de vidrio. No puedes recibir una palabra fea a pito de nada. Estamos hablando de una situación donde fui la víctima, no la culpable. Si habría sido la culpable, me quedo callada”, manifestó.

“¿Por qué yo tengo que callar? Me aburrí. No significa que voy a volver a hablar de este tema cada cierto tiempo o que le responderé las falsedades que diga. Se dijeron cosas denigrantes. Cuando se trata de amenazas o agresión es un tema grave, eso tiene que ir a otras manos”, complementó.

Sobre ello, Fuentes le preguntó si la polémica se encuentra en “manos de abogados”. Ante ello, Aránguiz anunció la drástica decisión que tomó al respecto.

“Si, será en tribunales, este tema, para mí, estaba cerradísimo. Se abren muchas heridas, no solamente mías, hay una familia atrás”, cerró.