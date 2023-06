“Me la he llorado toda”: Vale Roth afirma que su bebé recién nacida está en observación debido a una inmadurez pulmonar

Vale Roth comunicó que, tras dar a luz a su primera hija, Antonia, el pasado viernes 9 de junio, la bebé aún no ha podido dejar el recinto médico debido a que está presentando complicaciones para respirar, según confirmó Miguel de la Fuente, esposo de la exgimnasta.

A través de sus redes sociales, la bailarina explicó que su hija se encuentra internada debido a una inmadurez pulmonar.

En ese marco hizo un llamado a rezar por ella, pero descartó que sea algo grave.

“La Anto tiene una inmadurez respiratoria, entonces está con una frecuencia de la respiración alterada. Pero no ha traído ningún problema, sino que oxigena normal, tiene frecuencia cardiaca normal y todo. Pero, no se puede ir a la casa porque tiene que poder tener una frecuencia respiratoria normal”, explicó de la Fuente.

“Pero, no es nada grave. No tiene líquido en el pulmón ni nada. Así que está bien. Pero está ahí en observación. Para que recen por ella, para que madure rápido y pueda ir con nosotros. Que la Vale lo único que quiere es tenerla todo el rato con ella”, agregó.

“Yo de verdad estoy muy sensible. O sea, los ojos los tengo así no por no dormir. Me la he llorado toda. Pero, va a pasar. Más encima ahí está calentita. La están cuidando perfecto. Son todas demasiado simpáticas, muy atentas. Así que, confío mucho en ellas”, comentó Vale Roth.

Junto a lo anterior, dejó en claro que esperará el tiempo que sea necesario. “Yo la puedo ir a ver cuantas veces quiera (…) La idea es llevarme a la Antonia cuando esté al 100%. Sería una irresponsabilidad llevársela así. O sea, voy a esperar los días que sean necesarios, para que la Anto esté al cien. Manden buenas vibras nomás”, contó en sus stories de Instagram.