Michael Clark fue ratificado como presidente de la U en junta de accionistas

Durante este jueves se llevó a cabo la junta de accionistas ordinaria de Azul Azul, ocasión en donde se ratificó a Michael Clark como presidente de la concesionaria que administra a la Universidad de Chile.

Además del timonel del conjunto laico, también se mantuvieron en sus cargos los directores Paola Davanzo, Héctor Humeres, Cecilia Pérez, Andrés Segú, Andrés Weintraub, Roberto Hahum, Carlos Larraín, José Ramón Correa, Juan Pablo Pavez y Miguel Berr.

A la vez, en la instancia se abordó la posibilidad de que el club cuente con estadio propio, ante lo cual desde la dirigencia apuntaron a que deben trabajar “en silencio”.

Esto provocó la molestia de algunos accionistas minoritarios. “Yo entiendo que ellos manejan cierta información, pero nos vamos con la sensación de ‘¿Qué pasa con el estadio?’. Es uno de los grandes anhelos de los hinchas de la U y pasan los años, y siguen pasando los años, y no tenemos estadio”, indicó Óscar Pedreros, en declaraciones reproducidas por Radio Biobío.

En la misma línea, sostuvo que “pareciera que cada vez va a ser más difícil, y no hay respuesta tampoco de la SA, el dueño de la empresa”.

Por su parte, según consignó Radio Cooperativa, Clark se refirió al tema del estadio propio, y señaló que “lo mejor es trabajar en silencio, de manera profesional, con la boca cerrada y comentar cuando haya que comentar. Mientras eso no suceda, vamos a mantenernos como vamos hasta ahora”.

“En los últimos años, cada vez es más difícil hacer partidos en el estadio (Nacional), porque es una estructura pública y mucha gente quiere ocuparlo. (…) No es casualidad la performance en cancha que ha tenido la U al no jugar en Ñuñoa. El hecho de jugar donde te sientas local importa mucho. En ese sentido, claramente es un tema sensible y es prioritario avanzar”, añadió.

Asimismo, expresó que “son proyectos que no son fáciles, de gran envergadura. Involucran a la comunidad, sacar permisos, conseguir terrenos. Uno puede pensar que está cerca y se cae, como ha pasado. Jugar con eso no se va a hacer”.