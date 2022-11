Ministra Jara: Las AFP tratan de “detener cualquier cambio en la industria”

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, acusó a las AFP de realizar diversas acciones con el objetivo de detener los cambios a la industria, como lo busca hacer el proyecto de reforma previsional impulsada por el Gobierno.



En el programa “Mentiras Verdaderas” de La Red, la secretaria de Estado indicó que “las AFP están haciendo varias cosas: les han enviado cartas a sus afiliados, han pagado propaganda y han hecho lobby como han hecho, yo diría, todos estos últimos años a fin de detener cualquier cambio en la industria que haga que su posición dominante, monopólica que han tenido desde la dictadura en adelante, pueda de alguna u otra forma verse mermada o disminuida”.



Afirmó que “el objetivo del Gobierno, más que poner el foco en este grupo de presión económico, es poner el foco en los pensionados de Chile y por eso la propuesta, tiene como objetivo principal de política pública, el mejorar las pensiones”.



La titular de la cartera del Trabajo manifestó que “hay que tener harta tranquilidad para el debate, aun cuando, un poco las mismas AFP y algunos actores, siguen defendiendo el actual modelo, pero que están más al extremo, incluso que el expresidente Piñera”.



“Algunos siguen pensando que toda la nueva cotización de los empleadores tiene que ir a las AFP. Hay que tener mucha calma en la discusión porque, efectivamente, peor de lo que están hoy los pensionados de Chile, no se puede”, agregó.



Sobre la tramitación de la iniciativa en el Congreso, la ministra dijo que espera que “la discusión no se dilate en el tiempo… no solamente hay un momento hoy, urgente, que está plenamente alineado con la Constitución actual el proyecto de ley”.



Aseveró que “hay que ponerse un poco más serio, ver bien el efecto que esto tiene en la vida de las personas y ver bien que, esta reforma previsional, lo que hace es proponerle al país un pacto para el futuro no descubriendo la rueda a cada minuto, sino que recogiendo experiencias de lo que ha sido el tránsito de Chile”.