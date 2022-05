Ministra Vallejo adelantó ejes de la primera cuenta pública de Boric

Este miércoles 1 de junio, a las 11 horas, se realizará la primera cuenta pública del Presidente Gabriel Boric. En la antesala, la vocera de La Moneda, Camila Vallejo, dio a conocer este lunes algunos ejes del discurso que leerá el Mandatario durante el balance de sus más de dos meses al mando del país.



Después de una reunión de comité político en La Moneda, Vallejo explicó que “tuvimos un intercambio con los presidentes y presidentas de los partidos del oficialismo justamente para reforzar aquellos elementos que consideran necesarios tener en la cuenta pública”.



Según dijo, Boric dará “cuenta al país de lo que se ha hecho en estos dos meses y medio de trabajo como Gobierno”, así como proyectará “los desafíos que tenemos hacia adelante, en los cuatro años de Gobierno que tenemos que enfrentar con mucha decisión y compromiso”.



La secretaria de Estado apuntó a “las reformas que hemos comprometido al país, los cambios y las transformaciones son profundas, tenemos que hacerlo con harta legitimidad social y para eso la importancia de los diálogos con los distintos actores involucrados. Hablamos de justicia tributaria, de una reforma profunda en la salud, en materia de pensiones, de cuidados, medioambiental, de modelo de desarrollo, entre otras áreas”.



“Por lo tanto, la cuenta pública va a estar principalmente enfocada en dar información de lo que se ha hecho, pero también proyectar lo que viene”, remarcó.



La exdiputada apuntó a que “somos un Gobierno de cambios, pero que también tiene presente todos los días las urgencias y por eso la proyección de los cambios va siempre acompañada de las medidas que como país nos invitan a asumir, porque son urgentes, como el tema de la seguridad y el costo de la vida”.

METROGAS



Por otro lado, Vallejo se refirió al informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que reveló que Metrogas habría utilizado un mecanismo que produjo alzas de hasta un 20% en el gas natural.



Según el documento, Metrogas creó en 2016 una empresa espejo llamada Agesa, la cual tiene los mismos dueños y funciona como proveedora del combustible desde el extranjero. La conformación de dicha compañía habría elevado los costos de comercialización del combustible, generando ganancias adicionales de hasta 394 millones de dólares.



Al respecto, la ministra acusó que “es grave porque afecta y vulnera la fe pública, hay cuestiones que involucran a miles de familias en este sistema que se ha producido de abusos y ganancias que van, además, contra el espíritu de la ley”.



“Se están abordando en la discusión que tiene el Ministerio de Energía para presentar una modificación en estos dos mercados del gas, se está trabajando, la FNE ha hecho observaciones, se está recogiendo eso y debería ingresar ahora en el mes de julio o agosto para poder avanzar en una legislación más robusta que se haga cargo de los precios y el ámbito de las acciones”, agregó.



De acuerdo al informe de la FNE, Agesa fue creada en 2016, después de que el entonces ministro de Energía, Máximo Pacheco, presentase un proyecto de ley para mejorar el cálculo de las rentabilidades máximas fijadas en el mercado del gas y definir sanciones para las empresas que las superaran.



En ese sentido, la ministra afirmó que “el proyecto anterior no resolvía este tema, no tenía nada que ver con este tipo de situaciones (…) decía relación con la posibilidad de acceder a los ductos y ampliación del mercado”.



Finalmente, la titular de la Segegob abordó la acusación que hizo el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) dejó de fiscalizar con la unidad especializada en robo de madera.



“No tengo ningún argumento ni razón lógica para saber por qué lo dejaron de hacer. A mí me parece absolutamente irracional que se haya dejado de seguir la ruta del dinero”, indicó Díaz a Tolerancia Cero de CNN Chile.



Sobre dicho tema, la exdiputada indicó que “me parece grave. Nosotros obviamente vamos a recabar antecedentes, porque uno de los compromisos que hemos asumido como Gobierno y en el cual estamos trabajando, es que vayamos a la raíz de los problemas y no solamente nos preocupemos del resultado final de la cadena de la comisión de delito”.



“y eso implica seguir la ruta del dinero. Por lo tanto, es un tema de especial interés por parte de este Gobierno”, cerró.