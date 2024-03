Ministro Cataldo asegura que profesores de Atacama aceptaron propuesta de Gobierno

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, anunció que los profesores de la Región de Atacama aceptaron la propuesta ofrecida por el Gobierno y señaló que el acuerdo se materializaría este jueves con su visita a la zona.



En conversación con Radio Cooperativa, señaló que “hasta altas horas de la noche estuvimos en conversaciones con los profesores, y logramos un acuerdo que hoy se va a materializar con una visita mía a la región”.



“Va a tener una participación importante de todas las comunidades educativas por escuela, tanto para los temas de infraestructura como también los temas de la planificación del rezago pedagógico escuela a escuela”, detalló.



En esta línea, recalcó que “la solución de estos problemas no puede ser a costa del derecho a la educación de los niños, y ese es el punto. Acá hay una planificación: se ha trabajado en dos capas de intervención en las escuelas, tanto el año pasado como este año, se tiene planificada una tercera capa”.



“Además, firmamos un acuerdo histórico con el Gobierno Regional, por más de 300 mil millones de pesos, y esto va a derivar en un convenio de programación, donde ya hay más de nueve proyectos que están identificados por la Dirección de Educación Pública. Son proyectos que se levantaron precisamente en el marco del conflicto del año pasado, que están diseñados, que hay que actualizarlos”, añadió.



Cataldo sostuvo que “estos problemas que hoy se representan en algunos territorios, pero que lamentablemente no son la excepción, tenemos que abordarlos de manera seria y responsable con políticas de largo plazo”.



“Eso es lo que estamos trabajando también, en entregarle al país una política de inversión en infraestructura que permita que las escuelas no estén en las condiciones que se han visto algunas de Atacama y de otras comunas también”, precisó.



Por su parte, el presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, planteó que “efectivamente está en un punto donde habría acuerdo y lo que faltaría es que lo solicitado por nuestros colegas sea afirmado por el ministro de Educación, allá en Atacama”.



En ese sentido, expresó que “esperamos que eso se pueda resolver y efectivamente hoy este conflicto sea resuelto. Estamos preocupados por la salud de nuestros colegas y por lo mismo, habiendo ya puntos de acuerdo que no son 100% satisfactorios para nosotros, pero que sí avanzan en la dirección de lo que nosotros estamos esperando”.