Ministro Grau: “Pedir disculpas es insuficiente, pero es un punto de partida”

El ministro de Economía, Nicolás Grau, se refirió a las disculpas que dio el jueves pasado a los locatarios de la denominada “Zona Cero” de la Plaza Baquedano que se han visto afectados por los hechos de violencia ocurridos tras el estallido social del 18 de octubre de 2019.



En conversación con el programa “Estado Nacional”, de TVN, el secretario de Estado afirmó que “pedir disculpas es insuficiente, pero es un punto de partida por la incapacidad que ha tenido el Estado, hasta ahora, de asegurarles una vida razonable y una posibilidad de llevar a cabo sus negocios”.



Sobre las protestas en ese sector, sostuvo que la situación “ha ido cambiando después de todo. Mi impresión es que es cada vez menos gente… hay una tarea ineludible de asegurar el orden público, junto con el respeto irrestricto de los derechos humanos de las policías”.



En relación a las críticas realizadas por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), por la represión que hubo por parte de Carabineros en las manifestaciones del viernes, el ministro dijo que “estoy totalmente de acuerdo que no tenemos que decepcionar al pueblo en muchas dimensiones. El pueblo ha cifrado las esperanzas en este gobierno en términos de mejoras sociales, un trato más digno, avanzar en menor corrupción. Estoy seguro que todas y todos quienes somos parte del gabinete nos vamos a levantar cada mañana con ganas de no decepcionar al pueblo”.



“Cualquier acto de uso irracional de la fuerza no corresponde y el subsecretario Monsalve (del Interior) fue muy claro en que esos eventos se iban a investigar”, agregó.



También se refirió a las declaraciones de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien manifestó que era contradictorio pedir disculpas y retirar 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado.



“No lo veo como algo contradictorio. Son dos ámbitos que buscan lo mismo: generar paz social y condiciones para que exista esa paz a futuro. Lo que ha dicho el Gobierno es que eso va a permitir que los delitos se juzguen con proporcionalidad y penas adecuadas. Ha habido, en algunos casos, largas prisiones preventivas y las personas terminaron absueltas (…) los delitos corresponde perseguirlos, pero con proporcionalidad y eso se viabiliza al retirar esas querellas”, aseveró.

5° RETIRO DE LA AFP



Grau también habló de un eventual quinto retiro de fondos de pensiones. “Los parlamentarios tienen todo el derecho a plantear la agenda que ellos estimen conveniente y también el gobierno lo que tiene que hacer es cumplir con su programa y lo que le propuso a la ciudadanía. Nosotros durante la campaña siempre dijimos de forma muy clara que los retiros no iban a ser parte del programa de gobierno”, afirmó.



Añadió que “el escenario es bastante distinto. Por lo demás, en el gobierno conviven personas que estaban de acuerdo y en desacuerdo respecto a los retiros pasados, pero todos estamos de acuerdo que en el escenario actual no es la política más adecuada”.



“Es difícil conversar y decir que tenemos que poner el foco en hacer una transformación profunda al sistema de pensiones y eso requiere, para que resulte bien, no retirar más fondos. En la actualidad, es más claro incluso que lo que era antes respecto a que esta no es una buena política. Toda la ciudadanía tiene que saber que no es una política que nosotros vamos a impulsar”, añadió.