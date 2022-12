Ministro Marcel afirmó que no se postergará norma que gravará servicios con IVA

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, confirmó que a partir del 1 de enero comenzará a regir la norma que gravará con IVA a una serie de servicios que hasta ahora no pagaban este impuesto, a pesar de la petición realizada por algunos gremios que han pedido la postergación de esta medida.



Durante la sesión de la Sala de la Cámara de Diputados, el secretario de Estado sostuvo que “ayer, cuando me preguntaron, aparte de llamar la atención de que a última hora se esté pidiendo postergación, especialmente de profesionales que deberían, por su propia naturaleza, estar bien enterados de cuándo entran a regir las leyes, lo que hicimos fue canalizar nuestro equipo tributario todos los antecedentes que llegaron”.



Afirmó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) “en meses pasados envió cientos de miles de correos anticipando que venía esta norma, y tiene previsto una modalidad de implementación que va a permitir que al menos durante todo el primer semestre, quienes no estén suficientemente preparados, tengan la oportunidad para hacerlo”.



Sobre este tema, el director del SII, Hernán Frigolett, aclaró que producto de lo complejo de la situación, “se previó que en el primer semestre tengamos una condición de plena continuidad de giro para los que están y que hagan sus transformaciones y trámites sin ninguna cortapisa temporal”.



Aseguró que “todos los aplicativos ya están para estar disponibles desde el 1 de enero, pero todos los contribuyentes van a tener el plazo de todo el primer semestre para hacer los ajustes societarios necesarios para validar que van a ser como sociedades profesionales, y van a mantener la exención por los servicios profesionales que prestan”.



Frigolett agregó que “hemos hecho varias resoluciones, circulares, tenemos parrillas publicitarias en toda nuestra página web, y ayer despachamos correos especializados a un potencial universo de 130 mil contribuyentes que estarían en esta situación para clarificar su situación y qué es lo que tendrían que hacer para mantener la exención”.



“Toda la continuidad operacional está más que garantizada, hay seis meses que es un trámite excepcional el que hemos dado para que esto se pueda sentar en cada uno de los contribuyentes, atendiendo las dificultades”, aseveró.



El titular del SII explicó que “no es una prórroga. Es un plazo en el cual vamos a darle continuidad operacional a todas las empresas para que tengan el tiempo suficiente de pensar y tomar las decisiones adecuadas”.



Añadió que “eso no quita que a partir del 1 de julio haremos la fiscalización y aquellos que no hayan echo la regularización, tendrán que retroactivamente responder e integrar el IVA que no integraron en su momento si es que no cumplen con los requisitos para ser sociedades de profesionales”.



Hizo un llamado a los contribuyente a que “cuanto antes puedan hacer la adecuación, lo hagan, para no verse nuevamente compelidos a fines del primer semestre a estar en la misma situación de apremio. Entonces, el mensaje es claro: todo el mundo puede irse de vacaciones tranquilamente, van a tener continuidad operacional y, en el momento en que lo considere pertinente, conversando con sus socios, viendo lo que implica esto en notarias, las adecuaciones, etcétera, van a tener un tiempo más que suficiente para adecuarse y evaluar si le conviene o no”.