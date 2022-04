Ministro Marcel dio a conocer el Plan de Recuperación Inclusiva

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio a conocer este viernes el Plan de Recuperación Inclusiva que busca ayudar a aquellos sectores que se vieron afectados y todavía no se han recuperado por la crisis que provocó la pandemia de Covid-19 y las medidas de control sanitario que se debieron tomar de manera necesaria.



Dicho plan cuenta de 6 puntos relacionados con la reincorporación al trabajo remunerado, el incremento de inversión, el apoyo a sectores rezagados en la recuperación, el impulso a las pymes, el mejoramiento de ingresos y costo de vida, y la institucionalización de mecanismos de protección económica y social.



El titular de Hacienda afirmó que “la evolución de la economía en los últimos dos años ha estado muy directamente ligado al impacto de la pandemia y en las medidas de control sanitario que han sido necesarias. Por esa razón, en lo que ha sido la preparación de este Plan de Recuperación Inclusiva hemos tomado muy en cuenta por un lado lo que han sido los legados de la crisis como también cómo se irán evolucionando las restricciones sanitarias en el futuro y su impacto sobre distintos sectores”.



Explicó que el plan “tiene su fundamento en el hecho de que, si bien la economía chilena ha recuperado ya los niveles de actividad previos a la pandemia, de hecho, los ha superado significativamente, sin embargo, hay diferencias importantes, hay un grado de heterogeneidad importante en la manera en que se ha producido esta recuperación y tenemos por un lado ciertos sectores que se han ido rezagando o que mantienen un rezago importante respecto de otros que han liderado la recuperación, tenemos grupos de trabajadores y trabajadoras que todavía se están viendo afectados, tenemos tipos de empresa que han sufrido más las consecuencias de la crisis y tenemos también algunos desafíos futuros que tiene que ver con la recuperación de la inversión”.



Marcel detalló uno por uno los seis puntos del plan, comenzando con la reincorporación al trabajo remunerado. Al respecto dijo que, “sabemos que todavía hay una parte importante de trabajadores que salieron del mercado del trabajo y que todavía no han regresado. Esto afecta especialmente a las mujeres”.



Sobre el incremento de la inversión, dijo que “tenemos un desafío importante de incrementar la inversión, no sólo porque contribuye a la creación de empleo, y porque este año 2022 va a ser relativamente débil en materia de inversión privada”.



En relación al apoyo a sectores rezagados en la recuperación, aclaró que “nos referimos a sectores de servicio, actividades ligadas a la cultura, a los servicios personales, a la hotelería, el turismo, etc. Aquí es donde va a ser relevante los ajustes a las exigencias de aforo como parte de las regulaciones sanitarias”.



En materia de ayudar a la pymes, expresó que “lo que nos importa es darle una solución a pymes que han ido acumulando deudas tributarias, pero en el otro extremo, micro y pequeñas empresas que no han tenido acceso al crédito”.



Respecto al mejoramiento de ingresos y costo de vida, el ministro indicó que “ya lo hemos venido haciendo, como fue el aumento en los fondos del Mepco. Pero vamos a tener algunas iniciativas adicionales en esta materia”.



Mientras que, sobre el punto de institucionalización de mecanismos de protección económica y social, manifestó que “lo que estamos buscando es asegurarnos que no nos vuelva a ocurrir lo que en buena medida pasó en 2019 y 2020, que, frente a un shock importante en la economía, la respuesta de las políticas pública fue tardía”.



Marcel agregó que “es un plan que se ha estado preparando porque el país lo necesita, queremos reducir brechas, esa es la motivación de este plan, no es lograr un tal o cual efecto respecto a un quinto retiro u otra propuesta que surja”.



Añadió que “es lo mejor que se puede hacer considerando el escenario que tenemos y pensando en bajar la inflación en el corto plazo”.