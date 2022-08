Ministros se reúnen de emergencia por telefonazo de asesora de Vega a Llaitul

Una reunión de emergencia se mantiene en este momento en La Moneda, debido al llamado telefónico revelado la mañana de este jueves, en el que la asesora de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, se contactó con Héctor Llaitul.



De acuerdo a lo informado por La Tercera, la situación es vista por el Ejecutivo, como preocupante y “grave”, debido a que la ministra Vega está directamente involucrada, y anteriormente ya había manifestado en televisión dichos polémicos, como que en Chile hay “presos políticos mapuche”.



La conversación aparece contenida en un informe de la PDI dado a conocer por el medio Ex-Ante. Se remonta al 11 de mayo, justo después de que el medio Werkén Noticias difundiese una entrevista donde Llaitul llamaba a “organizar la resistencia armada” ante la tramitación del estado intermedio por parte del Gobierno, medida que no prosperó y que buscaba evitar la declaración del estado de excepción en la Macrozona Sur.



“Se viene el estado intermedio, que no es otra cosa que un nuevo estado de excepción. Es decir, los milicos esbirros nuevamente desplegados por el Wallmapu custodiando los intereses del gran capital. Es la expresión en pleno de la dictadura militar que los mapuche siempre hemos sufrido, dictadura que ahora asume el gobierno lacayo de Boric”, indicó el líder de la CAM al sitio.



Fue en ese contexto donde la asesora Tania Santis se habría contactado con el comunero mapuche. “Ella (la ministra) me pidió (ver) la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono”, le dijo según la transcripción.



“A ver, a ver, a ver, ¿y cómo consiguió mi número?… ¿Usted o la ministra?”, le respondió Llaitul, a lo que Santis contestó: “Le pregunté a una persona que conocía yo en la zona, pero nada especial”.



Entonces, el vocero de la CAM le señala: “Me entrega ese dato, me habla por WhatsApp y ahí lo veo”, ante lo cual la funcionaria responde “ya, perfecto. Cómo no. Gracias”.



En este contexto, y con el Presidente de la República, Gabriel Boric, recorriendo el norte del país, los ministros del comité político se reunieron cerca de las 13:00 horas, de emergencia en La Moneda para analizar la situación y los alcances de la noticia.