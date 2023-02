Mirosevic y eventual sexto retiro de la AFP: “Creo que se va a rechazar”

El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, se refirió a un eventual proyecto que busque avanzar en un nuevo retiro desde los fondos de pensiones.



En conversación con Radio Universo, el diputado del Partido Liberal (PL) señaló que “sí, lo pondría en tabla porque este debate tiene que ser discutido y votado. Yo voy a votar en contra, no tengo ninguna duda”.



Respecto a un posible sexto retiro comentó: “Creo que se va a rechazar. Creo que no va a ser aprobado en el Congreso, ni en la Cámara ni en el Senado”.



“Por lo mismo, creo que es necesario que esto se discuta y se vote rápidamente. Porque además creo que mientras más pasa el tiempo más engaño se produce a la gente respecto a que le va a llegar la plata, porque a la gente, digámoslo, no ilusionemos a nadie: la plata no le va a llegar, no va a ver sexto ni séptimo retiro”, agregó.



En este sentido, recalcó que “creo que hay que decirle a la gente de manera muy clara: hay una utilización política para ilusionar a un grupo de personas respecto de que la plata le va a llegar, eso no es verdad, no les va llegar”.



“El panorama económico del país, que inicialmente había análisis de muchas nubes negras para este 2023, creo que se ha ido despejando: empezó a salir el sol y hoy los pronósticos son mucho mejores para este 2023”, detalló.



“Los pronósticos son mucho más alentadores en términos de controlar la inflación. Entonces, no vamos a entorpecer, porque las nubes negras empiezan a despejarse y empiezan a salir el sol en materia económica; al revés, hay que ayudar a que esto funcione”, añadió.