Monsalve cuestiona demoras en tramitación de ley de infraestructura crítica

El subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, criticó las demoras de la tramitación del proyecto de infraestructura crítica y uso de la fuerza, señalando que existe una “conducta incoherente” en la discusión.



Esto en el marco de la sesión de la Cámara de Diputados suspendida este miércoles, en la que el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, tuvo que abandonar la sala luego de que parlamentarios se manifestaron en contra de su presencia.



“Cuando se impide la posibilidad de debatir y de dialogar no se está colocando en primer lugar los intereses de las personas. Ayer había representación del Gobierno, en el caso del debate de la regla de uso de la fuerza estaba presente el subsecretario de Defensa, pero no se le permitió participar de ese debate”, dijo Monsalve.



La amenaza de la delincuencia enfatizó, “tiene que ser enfrentada de manera prioritaria por los Estados” y “se enfrenta con políticas de Estado, no solo con políticas de Gobierno. O sea, se enfrenta con grandes acuerdos nacionales”.



“Todos los que piden la presencia de las Fuerzas Armadas como complementación en tareas de seguridad lo dicen, pero paralelamente no facilitan ni la tramitación del proyecto de ley de infraestructura crítica, ni la tramitación del proyecto de ley de reglas del uso de la fuerza”, expuso el subsecretario.



Es “una conducta incoherente pedir algo urgente y después no darle urgencia a la ley que permite habilitar lo que se está pidiendo de manera urgente, y solo lo que puedo decir es que eso no le hace bien al país y los chilenos lo saben”, dijo.



“Lo único que les puedo pedir a los sectores políticos, que es natural que debatan y busquen acuerdos, es que lo hagan rápido porque el país lo necesita”, concluyó.