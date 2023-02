Monsalve tras dichos de Valencia por industria forestal: “La víctima es el país”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo que “por el momento” la industria forestal “merece el trato de víctimas” en el marco de los incendios forestales que afectan la zona centro sur del país.

“Hoy en día, en la actual situación de la investigación, la industria forestal es víctima de estos hechos. A mí no me corresponde supervisar ni la normativa administrativa, ni todas aquellas materias que dicen relación con la fiscalización que pueda realizar Conaf y la forma en cómo ello pudo haber influido o no en la ocurrencia de los incendios”, indicó.



Consultado por la declaración, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, respondió que “yo diría que más que la industria forestal, la víctima es el país”.



Monsalve puso énfasis en los daños que han causado los siniestros: “Las 24 personas que han fallecido son compatriotas nuestros, las personas que han perdido sus viviendas no son la industria forestal, también son chilenos y chilenas que viven en los territorios afectados por los incendios, por lo tanto, creo que la principal víctima de los incendios es el país”.



Añadió que “tenemos la obligación tanto el sector público y el privado de extremar toda nuestra capacidad para que podamos tener la mayor cantidad de acciones preventivas. Porque aquí no se trata de cuánta capacidad tenemos de combatir los incendios, que sin duda tenemos que tenerla”.



“La principal capacidad que tiene que generar el país es evitar que lleguemos a situaciones de incendios extremos como los que hemos vivido. Y eso requiere esfuerzos del sector público y esfuerzo del sector privado. Desde la víctimas, yo me quedo con que la principal víctima es el país”, agregó.