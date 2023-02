Monsalve y debate de industria forestal: “Al país no le sirve la arrogancia”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió este miércoles al debate sobre la regulación de las empresas forestales.



En conversación con Micrófono Abierto de Radio Pauta, indicó que “cuando alguien se atribuye la facultad de decir cuando es oportuno o no, que el Presidente hable de un tema de interés nacional, me parece que se actúa con arrogancia. Al país no le sirve la arrogancia”, aclaró Monsalve refiriéndose a las declaraciones de algunas empresas que reclamaron no correspondía tener esta discusión ahora.



“Ni para quienes gobiernan (es buena la arrogancia) porque parte de la base de que la persona que habla sabe total y completamente como se hacen las cosas, por tanto no tiene oportunidad de escuchar opiniones distintas”, enfatizó.



Además agregó que “hemos reconocido la importancia de la colaboración público-privada para enfrentar la emergencia. Pero esto no se trata solo de enfrentar la emergencia. Sino de cómo nos prepararnos para que no ocurra”.



“Prevenir y tomar decisiones sobre dónde se construyen los caminos, dónde se colocan las poblaciones, qué tipo de plantaciones debe haber, es una obligación de todos, incluido el sector privado”, complementó.



A partir de las declaraciones del gobernador de la Araucanía (Luciano Rivas), quien planteó que muchos de los incendios forestales son parte de la violencia que se vive hace años en la zona, el subsecretario fue tajante. “Las autoridades no estamos para generar hipótesis. Lo que tenemos que hacer es apoyar la labor del Ministerio Público para encontrar a los responsables”, recalcó.



Respecto a la etapa de la emergencia, Monsalve aseguró que la tendencia en el combate a los incendios converge hacia la contención. “Prácticamente, ya no estamos enviando mensaje de alerta de evacuación. En algún momento tuvimos que enviar 10 o 15 al día”, cerró.