Moreira tras cuenta pública de Boric: “No tenía ninguna expectativa porque este ha sido un discurso político del Presidente”

El senador Iván Moreira (UDI) fue crítico a la primera cuenta pública del Presidente Gabriel Boric.



Después de la alocución, el parlamentario afirmó que “no tenía ninguna expectativa porque este ha sido un discurso político del Presidente, donde sigue dando volteretas. No le creo nada a este Gobierno y los chilenos tampoco le creen, entonces lo que dice que va a hacer no lo hace”.



El legislador apuntó sus cuestionamientos al proceso constituyente. “Este Gobierno es cómplice de las aberraciones de la Convención Constituyente porque el borrador es el programa real del Gobierno del Presidente Boric y tendrá que hacerse responsable”, consignó el representante de Los Lagos, según informó Radio Biobío.



En esa línea, emitió una advertencia ante un eventual triunfo del Rechazo. “El 4 de septiembre no solamente será el plebiscito de salida de la Nueva Constitución, sino que puede ser anticipadamente la salida del Presidente de la República, que no termine su periodo”, consignó.



“No vaya a ser cosa que el Presidente abandone sus obligaciones constitucionales y la ley, y termine con una acusación constitucional muy pronto”, remarcó.



Moreira se volvió tendencia en Twitter debido a que durante la transmisión de la cuenta pública, fue enfocado justo cuando Boric estaba hablando sobre la Estrategia Nacional de Integridad Pública.



Distintos usuarios de redes sociales rememoraron la vinculación del senador con el caso Penta, en un proceso judicial que terminó tras un acuerdo con la justicia donde se fijó un pago de 35 millones de pesos al Fisco.