Mosa apunta contra Stöhwing por la venta de Damián Pizarro: “Muy mala decisión” y “lo regalamos”

A inicios de año, el directorio de Blanco y Negro aceptó una propuesta del Udinese por el joven delantero, Damián Pizarro, quien se marchará a mitad de temporada al conjunto italiano, el cual pagó 3,8 millones de dólares por el 70% de su pase, algo que provocó la molestia de Aníbal Mosa.

Y es que el expresidente del club y actual director, disparó con todo en contra de la administración de Alfredo Stöhwing, y criticó la labor de la dirigencia en la búsqueda de refuerzos.

“En este directorio no hay celeridad para buscar refuerzos, yo no soy buzón para que me llamen a las 10 de la mañana que en media hora más se aprueba un refuerzo”, indicó el directivo en medio de la presentación de la nueva camiseta del conjunto de Macul.

Asimismo, aclaró que “me da lo mismo volver a ser presidente en abril. Lo que a mí me interesa, que es lo mismo que les interesa a los 10 millones de colocolinos, es que tengamos un equipo sólido. Que cada año se vaya potenciando y no debilitando. Si seguimos con la misma lógica de vender, vender y vender, nunca vamos a dar pasos importantes en la Libertadores”.

Respecto a la venta de Damián Pizarro, mencionó que “él es una pieza muy importante, tiene mucho por donde crecer. Así que yo todavía sigo creyendo que fue un error la venta de Damián. Aparte que lo pagan en chirlitos”.

“Nos compraron y nos hicieron un plan de pago como quien compra un refrigerador en una multitienda. Se queda hasta junio, pero no estoy de acuerdo con la venta dadas las condiciones, el valor y el crecimiento en el que está Damián”, añadió.

En este sentido, planteó que Pizarro “está recién debutando, va a ser su segunda temporada en Primera División. Ha hecho siete goles. ¿Qué pasa si hace 15? ¿Qué pasa si hace 20? Se vendió antes del Preolímpico. Muy mala decisión. Creo que lo regalamos”.

Por otra parte, en torno a cómo se gestó el regreso de Arturo Vidal, subrayó que “hicimos un esfuerzo muy grande para traer Arturo Vidal junto al Club Social. Si no hubiese sido por el Club Social, en el nombre de su presidente Matías Camacho y nosotros, seguramente él no estaría vistiendo la camiseta de Colo Colo. Hay preguntas que debía contestar el presidente, no yo”.