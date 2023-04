NASA presentó el “hábitat” en el que vivirán 4 personas por un año: Simulará misión en Marte

Un grupo de científicos de la NASA recreó un ambiente que simula las condiciones de Marte para comprender los efectos que podría tener en la salud y el comportamiento humano el pasar un período prolongado en el planeta rojo.

La vivienda fue creada con una impresora 3D y, a partir de junio, cuatro personas la habitarán. Es un “hábitat” preparado por la NASA con la intención de simular una misión en Marte. “Mars Dune Alpha” fue presentado este martes y se ubica en las instalaciones de investigación del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas.

Al medir su desempeño y habilidades cognitivas, la NASA podrá comprender de mejor manera los “recursos” que se proporcionarán para el ambicioso viaje, según explicó la investigadora principal del programa denominado CHAPEA, Grace Douglas.

Este es un punto crucial, puesto que “los límites de peso muy restrictivos que se pueden enviar en estas misiones”, señala Douglas. Por ello, la casa de 160 metros cuadrados incluye una granja vertical destinada para el cultivo de vegetales, una sala médica, una zona de relajación y estaciones de trabajo.

Asimismo, hay una puerta que conduce a un área de simulación del entorno de Marte. En el suelo de arena roja hay una estación meteorológica, un invernadero y una cinta para correr, donde los usuarios caminarán suspendidos por correas.

“No podemos hacerlos caminar en círculos durante seis horas”, bromeó Suzanne Bell, quien está a cargo del programa Laboratorio de Salud Conductual y Rendimiento de la NASA.

Por el momento se desconoce los nombres de los voluntarios, pero no serán astronautas. Estarán sometidos a situaciones de estrés de forma regular, con restricciones de agua o fallas en el equipo.

Housed @NASA_Johnson, this habitat will be home for four volunteers who will begin a yearlong mission in the ground-based habitat, helping NASA prepare for human exploration of Mars for the benefit of humanity. #GiantLeapsStartHere pic.twitter.com/G4bIOtDqKF