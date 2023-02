“No hay forma de negar que Tonka sabía esto”: Revelan nuevos detalles sobre el “caso relojes”

En conversación con el matinal “Mucho Gusto”, la periodista Laura Landaeta, quien publicará un libro sobre el Caso Relojes, comentó el panorama en el que se encuentran “Parived” y Tonka Tomicic.

“Hay escuchas bastante claras. No hay forma de negar que Tonka sabía esto por lo menos del 2018. Como la ley ampara a las parejas, hay que hacer una investigación para saber hasta qué punto ella encubrió un delito o fue partícipe de un delito y hasta el momento, esta investigación no existe”, detalló la comunicadora en el matinal de Mega.

Un episodio particular, el cual se incluye en el libro, fue el de los aros que Tomicic utilizó en los Copihue de Oro 2018, los cuales serían especies robadas, según el testimonio de la joyera Estrella Dinamarca. De esta manera, Landaeta señaló que “la relación de ellos (“Parived”-Dinamarca) es bastante más profunda y cercana de lo que se ha dicho”.

“Yo creo que ella se los entregó a ‘Parived’ y ‘Parived’ se los pasó a Tonka. (…) Que tu pareja te regale aros y tú los uses sabiendo que son robados, no es ningún delito. Ahora, cuando tú te pones de acuerdo con tu pareja para cometer estos delitos, ahí tienes que poner la línea”, añadió la periodista.

EL ROL DE TONKA

Sobre el rol del rostro de televisión, Landaeta reveló que en la carpeta investigativa Tomicic “participa en varias conversaciones donde hay escuchas telefónicas y en esas escuchas telefónicas, está al lado de él dándole instrucciones. Se escucha la voz”. Además, agregó que para ella “es súper importante no banalizar el tema en la copucha mediática. En el expediente y según los antecedentes que hay, hay futbolistas, tenistas, actores, animadores, políticos y jueces mencionados”.

Sobre esto último, la autora del libro cuestionó “por qué el fiscal Baeza no ha abierto una arista de los receptadores. Si queremos darle una señal a la sociedad, que un juez de la Corte Suprema esté comprando Rolex robados es delicado. A mí no me consta que sea así, me consta que lo dicen algunos que ya han prestado testimonio de forma voluntaria”.