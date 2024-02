“No tenemos certeza”: Delegada de Valparaíso mantiene cautela respecto a intencionalidad en incendios

La delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, fue cautelosa al referirse a la posibilidad de que el origen del incendio en Peñuelas, que rápidamente se propagó por los cerros de Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué, haya sido intencional.

Distintas fuentes, autoridades, testigos, brigadistas entre ellos han dicho en reiteradas ocasiones, que en su inicio, ese incendio tuvo cuatro focos simultáneos. Pese a ello, la delegada del Presidente Boric en Valparaíso prefiere esperar hasta que las investigaciones en curso entreguen una conclusión.

“No es posible hacer algún tipo de opinión de algo que no tenemos certeza del hecho mismo. Cualquier opinión que no tenga el antecedente, la respuesta o definición del organismo correspondiente me parece anticipada”, dijo este lunes al ser consulta sobre esta opción.

En cuanto a una nueva ley corta de incendios, que prohíba las plantaciones forestales dentro del radio urbano, González dijo que “evidentemente necesitamos avanzar en la institucionalidad que tenemos vinculada a la ley de incendios”.

Agregó que “es públicamente conocido que nuestro gobierno tomó decisiones en virtud de aumentar capacidades preventivas, recursos, más de 46% para este año. Esto debe encontrarse con medidas de base”, dijo González sobre la evaluación a esta ley.

Cabe mencionar que esta misma mañana insistió sobre la intencionalidad, agregando un condimento más a este cóctel, pues afirmó que le parecía ”curioso” que todas las comunas afectadas tiene un jefe comunal perteneciente al Frente Amplio, una de las coaliciones de Gobierno.

La delegada explicó que “se están haciendo todas las pericias por parte de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente (Bidema)”, por lo que es “prudente esperar”.