Pablo Herrera revivió polémica relacionada a migrantes y apuntó a venezolanos

Hace algunas semanas, el cantautor chileno Pablo Herrera lanzó polémicos comentarios contra los migrantes en el “Expreso PM” de Radio Biobío, donde declaró que la policía debe hacer uso de su derecho y correrle “balas a todos”.

“Córranle balas a todos. La policía tiene que hacer uso de ese derecho y ojalá que se los ‘piteen’ a todos porque más encima van a ser un gasto de casi un palo en la cárcel. Entonces, no sé cuántas lucas hay para aviones que se los lleven de vuelta”, indicó en aquella ocasión.

Sus dichos rápidamente escalaron y lo pusieron en el centro del huracán mediático, recibiendo incluso una querella por parte de la Comunidad Haitiana en Chile. Sin embargo, el artista nuevamente abordó la polémica en el programa “EmPrendidos”, de Tevex.

Sin pelos en la lengua, el cantante abordó las malas prácticas de los extranjeros en el país. “Ya tengo 60 años, con 40 años de trayectoria musical, pero primero soy ciudadano y por eso es que saqué la voz por mi país, que se encuentra lamentablemente dominado por extranjeros delincuentes”, expresó.

“De verdad habría que correrle bala igual, absolutamente. Y a patada en la raja con toda esa gente; Chile no da para gente mala”, replicó Herrera.

El intérprete de “Alto al fuego” se refirió a “un edificio gigantesco que está en el centro de Santiago, donde viven extranjeros, tiran las cosas por la ventana y caen a las personas que llevan 50 años viviendo en el lugar, es una falta de respeto sobre la que nadie se hace cargo: se está arruinando la vida a muchos chilenos por todo esto”.

Sobre la misma línea, Herrera apuntó a que se deben mejorar las armas de servicio que portan los funcionarios de Carabineros de Chile: “no pueden andar con las pistolas calibre 38 que dan pena frente a la que traen los delincuentes extranjeros”.

Tras ello, realizó una llamativa comparación entre el delincuente chileno y el extranjero, subrayando que el bandido nacional “no es malo”.

“Los delincuentes chilenos afuera no son delincuentes que andan matando gente, sorry (…) Los delincuentes chilenos han sido completamente sobrepasados. Me dan pena los hue… el delincuente chileno no es malo”, declaró.

Para finalizar, Herrera lanzó un mensaje a los migrantes venezolanos. “Nos costó años recuperar la democracia en Chile, pero los venezolanos se arrancan de su país, son cobardes en ese aspecto. ¿Por qué no se quedan, defienden su democracia y sacan a Maduro, que es un hueón que les hace tanto daño? Sorry, cada uno tiene lo que se merece”.