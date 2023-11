“Palta” Meléndez aborda la opción de regresar al Festival de Viña: “Me gustaría mucho volver”

El reconocido humorista, Juan Carlos “Palta” Meléndez, sorprendió recientemente al referirse a la opción de regresar al Festival de Viña del Mar, reconociendo que, a día de hoy, le “gustaría mucho volver”.

En una conversación con Canal 13, a raíz de su participación este viernes en el estelar de la exseñal católica, “El Purgatorio”, el comediante también se refirió a su vida en España, país al que se fue vivir hace dos años junto a su esposa de origen malagueño.

“Estoy hiper feliz de regresar a Chile, a mi tierra, de hablar como chileno, de sentirme en casa y de volver a los escenarios, que es lo que más quiero, porque en España no ha sido fácil hacer humor y sólo he podido realizar shows para las colonias chilenas de allá”, manifestó.

Asimismo, señaló que desde su llegada a Chile “ha sido demasiado grato todo”, ya que admite que se volvió a “sentir famoso”. “Allá en España soy NN y ya en el aeropuerto ahora me tomé fotos con una buena cantidad de chilenos que habían… hace tiempo no me pasaba eso y me gustó mucho”, añadió.

Por otra parte, Meléndez pretende permanecer en Chile hasta el verano, presentando un nuevo show que quiere llamar “Fonosapiens”.

En tanto, respecto a la opción de retornar al certamen viñamarino, sostuvo que “en los cinco festivales me fue bien y hoy volvería feliz, me gustaría mucho volver al Festival de Viña, la rompería… ‘Fonosapiens’ es un espectáculo para Viña, pero tengo que rodarlo primero”.

Además, contó que actualmente quiere distanciarse del tipo de comedia con el que alcanzó mayor reconocimiento, como lo es el humor político. “Hoy no está el ambiente para hacer humor político, por la polarización y el fanatismo. He visto que Chile se ha polarizado mucho y el humor político es un género que ya no me entusiasma. Hoy día yo soy extremista, soy de extremo centro, ese es mi ideal, porque me aburrí de la izquierda o de la derecha”, detalló.

En la misma línea, mencionó que “hoy día, si tú dices algo te acusan de facho o de comunista, por lo que, al hacer humor político, te echas enemigos encima y todo se lo toman a la personal”.