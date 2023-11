Pamela Díaz sorprende con su opinión sobre participante de “Tierra Brava”: “Es una de las más ganadoras”

“Rick y Michonne son arrojados a otro mundo, construido sobre una guerra contra los muertos… y, en última instancia, una guerra contra los vivos. ¿Podrán encontrarse y saber quiénes eran en un lugar y una situación como nunca habían conocido?”, es la incógnita que propone la sinopsis oficial de “The Walking Dead: The Ones Who Live”, la nueva serie spin-off de AMC que espera su estreno el próximo 25 de febrero y que se centrará en los dos icónicos personajes de la franquicia.