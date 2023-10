Pamela Díaz y Shirley Arica protagonizan tenso cara a cara en “Tierra Brava”: “Creo que te vas a ir ahora”

Durante la noche de este martes se desarrolló el primer cara a cara en el reality de Canal 13 “Tierra Brava”, instancia que se robó las miradas de los televidentes debido a un tenso momento protagonizado por Pamela Díaz y Shirley Arica.

Concretamente, cuando fue el turno de “La Fiera” para entregar su voto a quien iría al proceso de eliminación, acompañando a Camilisima y Camila Arismendi, Díaz eligió a la influencer peruana, y arremetió fuertemente contra esta última al explicar los motivos de su decisión.

“Mi voto obviamente es por estrategia, porque nos pusimos de acuerdo, pero también es personal. Estoy hablando con Shirley, que puede pasar adelante por favor”, manifestó.

Asimismo, detalló que “mi tema es personal, uno, porque no te conozco y no creo que te conozca. Creo que te vas a ir ahora en la competencia. Durante todo este tiempo que hemos estado, no hemos tenido más que con suerte un ‘hola’ y ‘chao’, que fue el primer día y de ahí no tengo nada más que decirte, ni si me caes bien o mal, ni nada”.

“Por eso es personal, porque más allá de que sea estratégica con mis compañeros que nos ponemos de acuerdo, no como ustedes. Aquí estoy para decirte que es personal tanto como estratégico”, añadió la también animadora en su intervención.

En este sentido, Arica reaccionó en el mismo tono a las palabras de Díaz, al contestar que “bueno, es mutuo, creo que si no nos hemos conocido es porque no me interesa conocerte”.

“Por eso nunca te hable”, insistió la exrostro de Chilevisión, mientras que Shirley concluyó diciendo “listo”, y posteriormente volvió a su asiento.

En tanto, respecto al proceso de nominación, Shirley y Valentina Torres (“Guarén”) recibieron la misma cantidad de votos. Por lo tanto, Fabio Agostini, en su condición de líder del equipo ganador, tuvo que escoger a la tercera participante con riesgo de abandonar el reality, y terminó votando por Shirley.

REVISA EL MOMENTO: