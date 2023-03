¿Pedro, José o Alexander?: Con este nombre era conocido Pedro Pascal en su adolescencia

El actor chileno Pedro Pascal es una de las estrellas del momento. Su popularidad, la cual viene creciendo desde su participación en “Game of Thrones” y se ha consolidado con “The Mandalorian” y The Last of Us”, lo mantiene en el centro de la atención mediática. No obstante, antes de convertirse en una estrella de Hollywood, Pascal fue un estudiante común y corriente, quien a lo largo de su vida ha utilizado diferentes nombres.

José Pedro Balmaceda Pascal es el verdadero nombre del actor, quien adoptó su actual nombre artístico como un homenaje a su madre. No obstante, durante sus días de escuela, el intérprete era conocido por otro nombre.

Una tiktoker compartió el anuario escolar de su tío, quien fue compañero del actor, que en esa época se hacía llamar Peter Balmaceda. Cabe recalcar que el intérprete de Joel Miller en “The Last of Us” dejó Chile con tan solo nueve meses, y junto a su familia fueron refugiados políticos en Dinamarca, donde posteriormente se trasladaron a EEUU.

Luego de su época escolar, sus primeros años de carrera los recorrió bajo el nombre de Pedro Balmaceda; De hecho, en algunos de sus trabajos era conocido como Alexander Pascal.

Sin embargo, luego de la muerte de su madre en 2000, el actor se hizo llamar Pedro Pascal, nombre que hoy ostenta todo su talento y fama.

