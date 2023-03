Persona en situación de calle murió atropellada fuera de La Vega: responsable está siendo buscado por la policía

Una mujer murió atropellada, aparentemente por un cambión de carga, la noche de este jueves fuera de La Vega Central, en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana.



Según información preliminar, se trataría de una persona en situación de calle que estaba sentada en la vereda, lo que no habría sido advertido por el chofer.



De hecho, el involucrado está siendo buscado por la policía, debido a que no le prestó auxilio a la víctima, provocando su deceso en el lugar.



La subcomisaria de la Subcomisaría Recoleta Sur, Angélica Igor Oliva, indicó que “hoy en la mañana recibimos un comunicado que acá en calle Nueva Rengifo con Dávila Baeza, 500 metros al interior de Nueva Rengifo, habría una persona que se encontraría fallecida producto de un atropello que habría realizado por un vehículo desconocido, hasta el momento no está identificado, el cual no habría prestado ayuda a la víctima y se habría dado a la fuga del lugar”.



Según dijo, algunos testigos “manifiestan que era una persona en situación calle que se encontraba sentada en el lugar y posiblemente la persona que lo habría atropellado no se habría percatado de esto. Sin embargo, cuando ocurrió esto el vehículo se dio a la fuga y no prestó ayuda a la víctima”.



El Ministerio Público instruyó a que la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros realice las pericias del caso.