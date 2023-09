“Pincoya” y Rai protagonizan tensa conversación por discusión con Coni en “Gran Hermano”: “Esto va a terminar mal”

Un tenso momento se vivió en la transmisión del reciente capítulo de “Gran Hermano”, luego de que Jennifer “Pincoya” Galvarini conversara con Raimundo Cerda para pedirle que dejara de discutir con Constanza Capelli.

Instantes previos a esta situación, la oriunda de Chiloé protagonizó un duro intercambio de palabras con la joven bailarina, en el que esta última terminó llorando en la habitación, después de acusar a Galvarini de estar del lado de Rai.

Posteriormente, “Pincoya” se acercó a Cerda en el patio del encierro, para recomendarle que “bájale un cambio, porfa, o si no esto va a terminar mal”.

“Ahora por cualquier cosa saltas, y le dijiste un montón de hu… a la lulo (Coni), le sacaste en cara al otro que no está ni acá. Ahora estamos todos picados”, añadió.

En tanto, Raimundo no se quedó atrás y contestó que “estoy cansado, Pincoya. Todos tienen miedo de decirle algo a ella porque te va a agarrar y no te va a soltar, hasta tú misma no le dices nada”.

“Ahora con la lulo igual me enojé por ti. Esta hu… va a terminar mal”, reiteró Galvarini, mientras que Rai señaló que eso sería “por ella, si yo no busco las peleas. A mí no me van a decir así, ‘cállate’, ¿te gusta que te traten así?”.

“Me da lo mismo”, indicó Pincoya, y por su parte, Cerda insistió en que “no me trata así ni mi familia, no voy a caer en esos juegos“.

“Ella me habla de estrategia, y cuál es, ¿estar con ella? Si fuera estar así, no me pelearía con ella. Me hue… porque una vez Scarlette se me apoyó en el hombro, y me dice que yo ando para todos lados, y ella anda abrazándose y dándose piquitos”, sentenció el concursante.