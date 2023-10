“Pincoya” y Scarlette protagonizan tenso momento por acusación de complot contra Rai: “No te hagas la loca”

Un tenso momento se vivió durante la noche de este jueves en el reality de Chilevisión “Gran Hermano”, luego de que Scarlette Gálvez y Jennifer “Pincoya” Galvarini protagonizaran un tenso intercambio de palabras en una dinámica del programa.

Concretamente, Gálvez, en presencia de la oriunda de Chiloé, fue consultada por sus dichos sobre Galvarini, tras acusarla de inconsecuente, al intentar orquestar la nominación de Raimundo Cerda cuando este último abandonó el encierro, y posteriormente, haber querido que regresara en el repechaje.

“Se contradecía, pero al fin y al cabo entiendo que ustedes tuvieron su relación de amistad y su cariño de por medio. Yo lo entendí de esa manera, pero me pareció contradictorio que quisieras que se fuera y después que volviera”, manifestó al respecto.

En tanto, la chilota se defendió rápidamente, y mencionó que “primero te voy a aclarar una cosa. Me sorprende. Mira, te voy a decir, y te lo voy a decir a la cara. Primero que nada, yo nunca he maquinado un voto”.

“Y si es así, ¿Por qué Gran Hermano no anuló los votos? Porque aquí tú puedes decir una cosa y yo te estoy diciendo otra”, añadió.

Asimismo, argumentó que “si yo estoy enojada con alguien, obvio voy a darle mis votos. No me culpes a mí por tus votos”.

Por su parte, Skarcita reaccionó a los comentarios de su compañera, y expresó que “no te hagas la loca, Pincoya. Sí me lo dijiste cuando estábamos en la cama”.

Acto seguido, Galvarini insistió en que si eso fuera real, “Gran Hermano” hubiera anulado sus votos. “Ese no es mi tema, yo no fui a acusarte y decir: ‘la Pincoya me dijo que votara por Rai’. Tampoco voy a hacer eso, porque yo también tenía una amistad contigo”, sostuvo Gálvez.