Plebiscito: El liderazgo principal lo tiene el Presidente Boric

(Juan Luis Castro, senador del PS): Ambos escenarios tienen complejidades notorias. Por eso, desde el mundo de la izquierda, es necesario salir de la trinchera, no hablarle solo a la misma tribu, buscar ese mundo del 45% que no ha votado, o bien, no manifiestan interés o están distantes o simplemente no creen. Y este es un electorado que va a marcar el resultado final, porque claramente en voto voluntario, si votaron, en el mejor de los casos, 7 millones y medio y existen 14 millones con derecho a sufragar, las cosas pueden variar para uno u otro lado, sustantivamente.