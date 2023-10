Por problemas de salud: Jean Philippe Cretton dejará temporalmente la conducción de “Podemos Hablar” 

El animador de Chilevisión, Jean Philippe Cretton, saldrá momentáneamente de la pantalla del canal privado, debido al delicado estado de salud que enfrenta desde hace un tiempo.

La noticia fue anunciada por la propia estación televisiva, que mediante un comunicado manifestaron que “desde Chilevisión confirmamos que el conductor de ‘Podemos Hablar’, Jean Philippe Cretton, se ausentará momentáneamente de nuestras pantallas, por razones de índole personal y que son conocidas por la audiencia”.

Además, expresaron su “total apoyo a Jean Philippe en este momento” y comentaron que “esperamos contar prontamente con su talento y calidez humana que lo caracterizan”.

Según consignó Radio Cooperativa, Cretton estará presente en el capítulo de este viernes 13 de octubre en el estelar de Chilevisión, y posteriormente, Julián Elfenbein lo reemplazará en la conducción del programa.

Cabe destacar que en otras ocasiones, el periodista se ha referido abiertamente a la depresión que padece, y la semana pasada, confesó en una historia de Instagram que atravesaba por “días difíciles”.

“Aquí es cuando mis cercanos; mis amigos, mi familia me retan y me dicen ‘por qué tienes que hacer videos mostrándote así tan débil’. Pero, a veces siento que hablándole incluso a una cámara se me alivia un poco todo”, indicó en dicha publicación.