Presidente Boric aceptó la renuncia de ministra Vega tras llamada de asesora a Llaitul

El Presidente Gabriel Boric aceptó renuncia de ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, luego que se revelara este jueves que una asesora llamara al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

Desde Atacama, el Mandatario aseguró que “debemos ser cuidadosos del fondo y también de la forma, y los hechos que hemos conocido hacen que corresponda hacer valer la responsabilidad política de la ministra, y por eso he aceptado su renuncia”.

Luego, hizo hincapié en que “los hechos que hemos conocido, hace que corresponda hacer valer la responsabilidad política de la ministra. Por eso, reitero, he aceptado su renuncia”.



“Tengo la convicción de que en esta materia, las señales que demos, y las señales que de yo en particular deben ser claras. Sí al diálogo, no a la violencia”, sentenció.



La polémica conversación que gatilló la salida de Vega aparece contenida en un informe de la PDI dado a conocer por el medio Ex-Ante. Se remonta al 11 de mayo, justo después de que el medio Werkén Noticias difundiese una entrevista donde Llaitul llamaba a “organizar la resistencia armada” ante la tramitación del estado intermedio por parte del Gobierno, medida que no prosperó y que buscaba evitar la declaración del estado de excepción en la Macrozona Sur.