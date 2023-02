Presidente Boric: “Tenemos que llegar con todas las viviendas antes del invierno”

El Presidente Boric llegó este jueves a la localidad de Punta Lavapié, en la provincia de Arauco, Región del Biobío, donde monitoreó la entrega de viviendas de emergencia a las familias damnificadas de los incendios forestales.



“Como Gobierno le hemos dado un sentido de urgencia desde el primer día, y lo que le he pedido al equipo es que estén presentes donde más nos necesitan”, señaló el Mandatario.



“Poco a poco la atención nacional va a bajar, y van a haber otros temas que se van a llevar los titulares, el Festival de Viña, la vuelta a clases, las peleas políticas de cada día, pero acá la gente va a seguir necesitando apoyo”, remarcó.



“Por lo tanto, un mensaje a todos quienes forman parte de nuestro Gobierno, es que el sentido de urgencia que hemos tenido desde que se desató el incendio debe mantenerse con la misma actitud, el mismo compromiso, hasta que la última vivienda este reconstruida”, indicó en referencia a la labor paralela al combate de los incendios.



Luego, señaló lo imperioso que es que las construcciones definitivas sean la regla, y no la excepción, ya que desde el año 2010, por la emergencia del terremoto, en la provincia de Arauco y en la Región del Biobío todavía existen escuelas modulares que no fueron reconstruidas definitivamente.



“Eso tiene que ser un permanente recordatorio que las soluciones de emergencia no pueden transformarse solamente por el paso del tiempo, y porque dejan de ser el tema de mayor atención, en definitivas”, destacó.



En cuanto a datos concretos, se refirió en primer lugar a las viviendas de emergencia de la localidad, posteriormente indicó los bonos entregados.



“De las 36 viviendas de emergencias destinadas para la primera fase de Punta Lavapié, han llegado 18 que están en proceso de instalación, y he exigido que se de toda la premura para reconstruir con la máxima velocidad”, manifestó el Presidente, para luego afirmar que un cálculo estimado de un año para la reconstrucción completa “no es aceptable”.



“Tenemos que llegar con todas las viviendas antes del invierno, eso va a requerir un mayor esfuerzo de los funcionarios públicos, de los trabajadores del Estado, también mayor solidaridad del mundo privado, pero no me cabe ninguna duda de que lo vamos a lograr”, señaló Boric.



Por último, indicó las ayudas con las que ha llegado el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en forma de bonos.



“Ya (se) ha concretado la entrega de 1.742 bonos de recuperación, 342 en Ñuble, 287 en La Araucanía y 1.113 en la región del Biobío, este es un traspaso directo de dineros que desde el día martes se encuentra disponible en la Cuenta Rut de las personas, y el día viernes se cierra una nueva nómina de beneficiados que podrá acceder a los recursos desde la próxima semana”, concluyó la máxima autoridad del país.