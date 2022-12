Presidente de la CChC descartó crisis pero advirtió que “ya no veo tantas grúas”

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Juan Armando Vicuña, desestimó que haya “una crisis sistemática” en el sector de la construcción, aunque reconoció que la situación “se está poniendo difícil” e hizo un llamado a la banca a flexibilizar las condiciones para la entrega de crédito.



En declaraciones a Radio Pauta, Vicuña señaló que “no lo llamaría una crisis sistémica, para nada”, aunque reconoció que “la construcción es un termómetro muy claro del estado de la economía, y yo no veo tantas grúas y se está poniendo difícil la situación”. En esa línea, cifró en 40% la caída en ventas de viviendas.



Luego advirtió que “los bancos también tienen que relajar bastante más sus políticas, creo que tienen que poner de su parte para que esta reactivación se genere, como por ejemplo, en el otorgamiento de boletas de garantía”.



“Los bancos no están otorgando las boletas de garantía, no están otorgando créditos a los compradores, o lo hacen en condiciones bastante más duras”, agregó.



De esta manera, el ingeniero comercial aseguró que los bancos “tienen que flexibilizar más sus condiciones de crédito y que vayan viendo caso a caso”.



Vicuña advirtió que ha habido una sobrerreacción frente a las quiebras en el sector, como la ocurrida con Claro, Vicuña y Valenzuela. “En el fondo es un poquito la teoría del péndulo, donde el péndulo se fue para el otro lado y están sobre reaccionando, pero yo creo que de acuerdo a que nosotros vayamos trabajando con los bancos y le vamos mostrando que no toda la industria está complicada, hay empresas que están bien y hay empresas que están más o menos, que se pueda distinguir eso”, consignó.



Recalcó que “en Chile, en el último tiempo, ingresaron un millón de personas, o más incluso, y esas personas también requiere de viviendas, hemos visto el aumento de los campamentos en forma brutal, y también tenemos que abordar ese problema”.



Finalmente, valoró que en el Gobierno hay disposición “para enfrentar desafíos como el déficit habitacional, así como el ajuste en los contratos de obras públicas, mencionando en ello la labor de los ministros del ramo, Carlos Montes en Vivienda y Urbanismo, y de Juan Carlos García, en Obras Públicas”.