Presidente de la CPC critica que Gobierno demore el TPP-11 por “side letters”

Luego de casi cuatro años de tramitación legislativa, la Sala del Senado dio luz verde al tratado internacional conocido como TPP-11, que reúne a 11 países que miran hacia el Pacífico: Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam, Perú, Malasia, Chile y Brunei, que aún no lo ha ratificado.



El tratado comercial fue ratificado por los parlamentarios y quedó en condiciones de ser promulgado por el Presidente Gabriel Boric. Sin embargo, el Ejecutivo anunció que esperará las “side letters” que apunta a renegociar los mecanismos de resolución de controversias, por lo que su promulgación oficial aún está pendiente.



Desde el empresariado, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, aseguró a Emol que “es una muy buena noticia para Chile que se haya aprobado -el TPP-11- por el 71% en el Senado”, añadiendo que “eso demuestra la importancia que para muchos de quienes aprobaron le asignan al TPP-11, y a la política de Estado y comercial de Chile de las últimas décadas, es una confirmación”.



Sobre la espera del avance de las “side letters”, Sutil señaló que “cuando uno está hablando de mejorar, o hacer diplomacia para lograr objetivos, no se debiera usar moneda de cambio, porque las ‘side letters’, para efectos prácticos, bajo mi concepto, no son tan determinantes”.



“Son un punto político, entonces, yo creo que no es deseado que el Gobierno demore la implementación del tratado, porque es un tratado que nos da beneficios, que es importante desde el punto de vista de el agregado completo de lo que aporta en materia de inversión, de nuevos mercados. Y el Gobierno, a mí juicio, debiera promulgarlo lo antes posible”, argumentó.



“No se puede condicionar al resultado del proceso de las ‘side letters’, que además, en algunos casos, no es tan relevante, porque lo que prima son los tratados de libre comercio vigentes, más que el TPP11, para efectos de lo que se quiere resguardar”, cerró el representante de la CPC.