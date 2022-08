Presidente de la UDI: “No tengo ninguna empatía” con la declaración de Bolsonaro sobre Boric

El presidente de la UDI, senador Javier Macaya, se refirió a las polémicas declaraciones realizadas durante la noche del domingo por el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, en un debate presidencial televisivo junto al candidato Luiz Inácio Lula da Silva



El jefe de Estado brasileño aludió al Presidente Gabriel Boric, a quien responsabilizó de practicar “actos de prender fuego al Metro”.



Macaya declaró a Radio Pauta que “me parece que no corresponde, me parece que no es correcto una aseveración que se escapa de la realidad y yo la critico, no tengo ninguna empatía con una declaración de ese tipo”.



El parlamentario también criticó nuevamente al Gobierno por su posición en contra de la violencia en la Macrozona Sur.



“No solamente fue laxo, sino que fue incapaz de meterle sentido común en un momento donde el país necesitaba reglas distintas en la materia que es de tanto dolor para Chile, como es la situación de terrorismo, de delincuencia y de seguridad en La Araucanía”, aseguró.



Añadió que “el Gobierno bien que vaya cambiando opiniones, pero uno se va dando cuenta que hay un comportamiento más bien patológico de cambio opinión, de mirada de esta situación, que probablemente no sé si la comparten tanto, lo tienen que hacer, quizás, porque están en el Gobierno, porque tienen las necesidades de congraciarse con la opinión pública a pocos días del plebiscito en un tema que es impopular”.