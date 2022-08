Presidentes de partidos oficialistas y acuerdo para reformar si gana el Apruebo: “Fue nuestra primera gran prueba de generosidad”

Como una “gran prueba de generosidad” catalogaron los presidentes de los partidos oficialistas el acuerdo de reformas al texto de la nueva Constitución que entregaron este jueves, realizado ante un eventual triunfo del Apruebo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre.



La timonel del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, afirmó que “esta fue nuestra primera gran prueba de generosidad, de trabajo conjunto y de no perder de vista que bajo el liderazgo del Presidente Gabriel Boric, estas cosas son posibles”.



Añadió que el acuerdo “en ningún caso tiene que ver con alterar lo que hizo democráticamente la Convención, o aquellos puntos que son vertebrales para un Chile mejor. Lo que hemos querido hacer, desde la humildad y de recoger inquietudes ciudadanas, es circunscribir, explicar, o dar respuesta a algunos temas que han generado dudas, campañas del terror y algunos miedos en la ciudadanía”.



“Esperamos hacer un énfasis para que todos aquellos ciudadanos que han dudado de algunos aspectos del Apruebo por estas campañas del terror, puedan encontrar en este acuerdo las respuestas que los hagan estar por el Apruebo. Porque esa es la opción, que a nuestro juicio, nos encamina hacia el Chile que, dentro de la diversidad, diferencias o matices que cada uno de los partidos de los partidos aquí reunidos podamos tener, nos une y convoca”, remarcó.



En tanto, el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, remarcó que se trata de “un acuerdo que refiere a la percepción ciudadana, que hay algunos puntos del texto de la nueva Constitución, que a lo mejor no se entienden bien, o a lo mejor que en su redacción -porque unos puntos están en un lugar y otros en otro- no se juntan en la comprensión”.



“Era necesario hacer este acuerdo para decir que nosotros queremos asegurar tales cosas. Ese es nuestro compromiso, no podemos garantizar que vamos a hacer estas cosas, porque tendrá que haber debate popular. Como se ha dicho, ninguno quiere pasar sobre la soberanía popular, la queremos respetar”, añadió.



Teillier advirtió que “tampoco desdeñamos el trabajo de los convencionales, han hecho un gran trabajo. Y como hemos dicho al comienzo, la propia nueva Constitución, el propio texto, dice que este se puede reformar y plantea el como, planteando que en este proceso la participación del pueblo es necesaria y vital”.



“Teniendo eso presente, ofrecemos al país este compromiso para aclarar, asegurar, que las cosas que se dicen son verdaderas, y también para desmentir la enorme campaña de falsedades y mentiras que los que están por el Rechazo han llevado adelante. Esto da certeza, da seguridad, y con esto complementamos que la mayoría del pueblo chileno va a votar Apruebo”, sentenció.



En la misma línea, el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, apuntó a “combatir una campaña de desinformación brutal, millonaria, que está gastando la derecha y todos los partidarios del Rechazo, que están confundiendo y mintiendo a la ciudadanía”. Esto último, aseguró, “no solo con panfletos malintencionados y falsos, sino que también con mucha publicidad en redes sociales pagada, y en los medios de comunicación”.



En ese escenario, Latorre remarcó que “tenemos el deber de enfrentar el proceso democrático, este plebiscito histórico del 4 de septiembre, con propuestas claras y transparentes. Valorando el texto, la propuesta de nueva Constitución, que ha sido un hito histórico en nuestro país, y donde creemos hay un cambio de paradigma respecto a la Constitución del 80, dictada y fraguada en Dictadura y con un plebiscito fraudulento”.



Enfatizó que la propuesta de Carta Fundamental trae “un cambio significativo de paradigma, pasando de un Estado neoliberal y subsidiario, a un Estado social y democrático de derechos, regional, ecológico y plurinacional”.



Además, el senador enfatizó que el Congreso “va a tener un rol importante en la implementación de la nueva Constitución, una vez que aprobemos y ganemos -que no tengo ninguna duda- el 4 de septiembre. A partir del 5 de septiembre continúa el debate legislativo, constitucional, las propuesta de iniciativa de reforma constitucional, que la misma ciudadanía va a poder hacer”.



Si bien destacó que “esta es una propuesta que abre la democracia participativa”, el parlamentario insistió en que “será el Congreso, junto con el liderazgo del Presidente Boric, el que tendrá un rol fundamental de cara a la ciudadanía, con las organizaciones sociales, el mundo académico, las culturas, las regiones, los pueblos originarios, para construir cambios profundos que anhela nuestra sociedad, pero al mismo tiempo con estabilidad, con gobernabilidad”.



“No la gobernabilidad neoliberal, una nueva gobernabilidad transformadora. En ese empeño estamos, y hemos logrado la unidad que nos pidió el Presidente Boric a los partidos oficialistas y al mundo del Apruebo, para que nos despleguemos en la semana que queda a dejar los pies en la calle, para de una vez por todas tener una nueva Constitución democrática y dejar atrás la Constitución del 80”, cerró.