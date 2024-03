“Que a Rosario no vuelva más”: Ángel Di María recibe grave amenaza en Argentina

Una grave situación enfrentó este lunes el futbolista de la selección argentina, Ángel Di María, luego de recibir una amenaza en la ciudad de Funes, vecina a Rosario.

El incidente ocurrió en el country Funes Hills Miraflores, lugar en donde se hospeda el jugador del Benfica cuando se encuentra en el país vecino. En este sector, un auto habría dado varias vueltas por la entrada, y unos desconocidos lanzaron un paquete envuelto en nylon negro.

Dicho paquete contenía un mensaje con amenazas de muerte contra el campeón del mundo y su familia. Además, mencionaban que el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, no podría salvarlo.

“Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cag… matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”, decía el mensaje, según consignó Infobae.

En tanto, la policía de Santa Fe y la justicia provincial iniciaron una investigación, y descartaron que se hayan efectuado disparos en el lugar, de acuerdo a lo informado por Emol.

Cabe destacar que en el último tiempo, y en medio del aumento de la violencia vinculada al narcotráfico en Rosario, las amenazas de muerte en la ciudad se han vuelto cada vez más frecuentes.

Por su parte, Di María, quien actualmente está de gira con la “Albiceleste”, ha comentado en algunas oportunidades que le gustaría regresar a Rosario Central, el club que lo formó, pero también ha expresado su preocupación frente a la violencia que existe en la ciudad.

“Últimamente estuve viendo lo que pasó en Rosario, eso te influye mucho en la familia. Tengo a mis viejos y a mis hermanas ahí, lo que estuvo pasando me afecta, me choca un montón”, manifestó recientemente.