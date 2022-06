Quinteros: “Ojalá Solari pueda irse donde quiera, pero después que termine la temporada”

Colo Colo se encuentra en Argentina realizando la intertemporada con un ojo puesto en el futuro de una de sus figuras como es Pablo Solari, pues el joven delantero argentino podría partir de los albos en esta segunda mitad de 2022 ante el interés que despertó en algunos clubes, siendo uno de ellos el América de México.

Frente a esto, el técnico del cuadro albo, Gustavo Quinteros, fue claro al expresar que espera que si el trasandino se se va del club, que sea al término de esta temporada, para así no despotenciar el plantel.

“Pablo es muy importante, es un jugador extranjero que está como juvenil, entonces no ocupa cupo como extranjero en el plantel, así que va a ser difícil reemplazarlo, porque tiene nivel de jugador extranjero o refuerzo, que puede ser nacional también, y va a ser difícil encontrar un jugador joven del nivel de él. Sería para el equipo algo negativo, ojalá pueda irse donde quiera después que termine la temporada”, reconoció el estratego.

“No comparto que sea una temporada única, Pablo puede aspirar a jugar en Europa, en cualquier momento puede tener una oferta de Europa y no de otro país, pero es una decisión del club si quiere irse y también del club, que fue una apuesta, lo trajimos con 19 años y terminamos de preparar”, añadió.

Además, agregó: “Si esta negociación es conveniente para ambas partes, habría que aceptar la partida del jugador, pero va a ser difícil reemplazarlo, casi imposible. Esa parte la deberían aclarar los directores, porque a mí me dicen que la oferta que hizo el club mexicano no era suficiente y a lo mejor el club mexicano hace una oferta distinta, superior… si es un tema económico, vamos a depender de un club que haga una oferta mayor, entonces hay que estar preparados… tenemos todas las situaciones pensadas. No puedo obligar al jugador a quedarse, ni puedo obligar al club a no vender, lo que puedo hacer es dar a conocer mi punto de vista”.

Por último, Quinteros dijo que espera fichar a “un defensor para reemplazar a Emiliano Amor. En caso que Solari se vaya, también, la idea era agregarle a este plantel tres jugadores, uno por línea, para fortalecer desde ahora al plantel con más variantes. Ojalá que estén antes del inicio de la segunda parte del año”.