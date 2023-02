Quinteros recordó duelo por el descenso: abordó posible regreso de Bravo

Colo Colo se alista para recibir el domingo a Everton en el Estadio Monumental, donde buscará conseguir su segundo triunfo consecutivo en el Campeonato Nacional 2023 tras derrotar el lunes a Ñublense.

En la previa del cotejo, el técnico del Cacique, Gustavo Quinteros, lamentó el alto número de lesionados en los albos.

“No estamos con mucha suerte con las lesiones. En un inicio de temporada perdimos a (Leonardo) Gil, al ‘Vicho’ (Pizarro) y a Matías de los Santos que se está recuperando de una molestia. Jordhy (Thompson) que se acaba de lesionar y bueno, Emiliano (Amor) también lo perdimos por unos meses, lo mismo (Matías) Moya. Pero es parte del proceso, hemos trabajado muy bien en la pretemporada, duro, los jugadores que se fueron incorporando y el cambio de entrenamiento, adaptarse a todo, a veces lleva a estas cosas. De todas maneras, cuando tengamos a todos a disposición, vamos a tener más variantes y estar más fortalecidos y con distintas opciones que elegir dependiendo del rival”, expresó el DT en conferencia de prensa.

Además, el estratego se refirió a los árbitros, quienes esta temporada están dejando jugar más: “Esto del juegue-juegue tiene sus pros y sus contras. Yo creo que hay faltas claras que no se cobran. Estoy de acuerdo con la continuidad de juego, que se juegue más tiempo, que no se corte tanto, pero hay que proteger el juego ofensivo. La palabra no es ayudar, pero no hay que favorecer a los que destruyen o cortan todo el tiempo los partidos con faltas y no permiten que el equipo que va en busca de un resultado tenga continuidad en el juego. Estoy de acuerdo con que haya continuidad para favorecer el juego ofensivo más que el defensivo”.

También, recordó el partido por la promoción que jugó Colo Colo contra la Universidad de Concepción donde evitó el descenso, debido a que este 17 de febrero se cumplen dos años: “Para mí, como entrenador de Colo Colo, fue el partido más importante que me tocó dirigir en el fútbol chileno, porque eran 90 minutos en los que un equipo grande podía perder la categoría. Una vez lo dije en tono de broma, pero no fue broma, que fue como haber ganado un título más. Hoy la mayoría de la gente me para en la calle y me dice ‘gracias por salvarnos del descenso’. Salimos campeones también y podrían decir ‘gracias por salir campeón’, pero no. Yo creo que imaginar que este club tan grande hubiese podido descender, hubiera sido una tragedia futbolísticamente hablando. Gracias a Dios y a los jugadores de ese momento no sucedió”.

Por último, Quinteros abordó un posible regreso de Claudio Bravo, quien termina contrato a mitad de año con el Betis: “Claudio es un gran arquero, referente de la generación dorada. Salió de Colo Colo y esta es su casa. Hoy tenemos a Brayan Cortés muy bien, está en un gran momento y cuando Claudio pretenda o quiera venir será decisión de él y los dirigentes para alcanzar un acuerdo. Pero siempre estarán las puertas abiertas para esos jugadores que fueron tan importantes para Colo Colo y el fútbol chileno”.