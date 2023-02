Rafael Araneda sufrió grave accidente en EEUU: Fue atropellado y quedó inconsciente

El presentador de televisión, Rafael Araneda, fue atropellado el pasado domingo en Miami mientras manejaba una bicicleta, impacto que lo dejó inconsciente.

“Cuando recuperó la conciencia me llamó él. Me dijo que lo habían atropellado y me pasó a una señora que estaba a su lado. Ella me contó más y partí para allá. Él no se acuerda que me llamó”, señaló su esposa Marcela Vacarezza a LUN.

Vacarezza detalló que Araneda iba en su bicicleta cuando “un tipo se pasó un disco Pare saliendo de unos locales comerciales. Una señora que vio todo me dijo que voló”.

“Gracias a Dios andaba con casco, si no, no la contamos. Quedó inconsciente y lo llevaron a la clínica. Ya ahí le hicieron todos los exámenes de rutina y está sin fracturas, pero con muchos hematomas. Con el golpe perdió la conciencia. Ya en la ambulancia no se acuerda de nada”.

Asimismo, la psicóloga agregó que su esposo “ya está en la casa con reposo. Le cuesta mucho pararse y caminar, pero es obvio producto del golpe fuerte contra el pavimento. No se sabe cuánto tiempo demorará en poder volver a caminar con normalidad”.

“Ahora solo tiene que hacer reposo y un escáner en la cabeza en cinco días más para controlar que no haya derrames que se pueden ir formando posteriormente producto de un trauma encéfalo craneano severo”, comentó.

Sobre el vehículo que causó el accidente, el rostro de televisión compartió que “lo tenía la policía cuando yo llegué. Me imagino que el informe policial aclarará la situación y obviamente hay gastos que tiene que cubrir porque hubo daños”.

No obstante, agregó que el conductor del vehículo “se notaba muy acongojado. Le escribió a Rafael, no sé cómo se consiguió su teléfono, todo el día de ayer (domingo) para saber cómo estaba”.