Rector U. Católica y condonación del CAE: “No tiene viabilidad económica”

El rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, se refirió al eventual reemplazo al Crédito con Aval del Estado (CAE) y advirtió que “una condonación amplia y general me parece que no tiene lógica en la situación del país”.



En conversación con El Mercurio, señaló que “el tema de financiamiento a través de becas y créditos aún está pendiente. El reemplazo del Crédito con Aval del Estado (CAE) es un desafío que todavía está abierto”.



“En el Gobierno anterior se planteó un proyecto de ley que sacaba a la banca y que homologaba el CAE a algo muy parecido al Fondo Solidario, pero eso está pendiente”, añadió.



En esta línea, expresó que “nosotros nos hemos debatido en algunas opiniones con autoridades de Gobierno, del Mineduc, sobre condonar o no el CAE; hay un tema que evaluar. Hemos sido firmes partidarios de que una condonación amplia y total no tiene viabilidad económica por los recursos que están involucrados”.



“Podría ser perfectamente evaluable en distintos segmentos quiénes son los deudores, quiénes son los que están al día, los que tienen capacidad de pagar (…). Pero una condonación amplia y general me parece que no tiene ninguna lógica en la situación del país”, agregó.



Respecto a esta situación, precisó que “hemos dicho que hay un segmento de estudiantes que estuvieron años en la educación superior, universitaria o técnica, que no egresaron, que estuvieron en una época con crédito con tasas altísimas, que tienen una deuda absolutamente impagable”.



“Hay que evaluar grupos y segmentos de estudiantes y darles solución. Eso me parece que es un tema que el Gobierno y el ministerio tienen que abordar, porque produce incertidumbre dentro del grupo de estudiantes y nosotros quisiéramos que eso se aclarara”, concluyó.