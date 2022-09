Reforma de Pensiones: Gobierno busca terminar con el retiro programado y dejar solo a las rentas vitalicias

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, dijo que el Gobierno planteará una propuesta de renta vitalicia respecto del 10% de capitalización individual que estará presente en el proyecto de reforma de pensiones que dará a conocer el Ejecutivo en octubre.



En el programa “Estado Nacional” de TVN, la secretaria de Estado dio a conocer algunos puntos esenciales que tendrá esta reforma, como la eliminación del retiro programado.



Sobre esta última materia, manifestó que posee un riesgo de longevidad ya que las personas al momento de pensionarse “tienen que optar entre retiro programado o rentas vitalicias con poca información y formación previsional. Pero el retiro programado suele partir un poco más arriba que la renta vitalicia y muchas veces las decisiones se basan bajo la lógica de un mayor consumo presente”.



Afirmó que “en el tiempo, ese retiro programado va reactualizándose y en la mayoría de los casos ha ido a una tendencia a la baja, por tanto, hay un riesgo de longevidad en cuanto a la sobrevida de las personas y de volatilidad en los montos de las pensiones, porque están sujetos a los cambios de los montos de las tasas de interés y al rendimiento de las inversiones, y no protege del costo de la inflación”.



La ministra Jara no quiso entrar en detalle respecto a que si las rentas vitalicias tendrán carácter de heredabilidad y solo manifestó que el Presidente Gabriel Boric dará a conocer los puntos esenciales del proyecto.



Sostuvo que “nosotros vamos a proponer respecto del 10% de capitalización individual, una modalidad en la cual exista una renta vitalicia (…). Los sistemas de pensiones están orientados a dar pensiones y, en subsidio, pensiones de vejez, y en caso de fallecimiento de los causantes, pensiones de sobrevivencia que es lo que hoy ocurre. Pero en algunos casos particulares excepcionalmente en Chile, como en el caso del retiro programado, que no es lo que ocurre en los países en general en seguridad social, se deja herencia. Ahora, en rentas vitalicias respecto del 10%, las personas van a optar entre una renta vitalicia, con pensión de sobrevivencia o una renta vitalicia con herencia”.



La titular de la cartera de Trabajo indicó que la idea será implementar este mecanismo, que plantea un pilar contributivo con una cotización del 10,5% con cargo del trabajador y un 6% con cargo del empleador, con gradualidad.



Sobre el 6% de cotización adicional, Jara aseveró que “van a haber distintas modalidades, todas las personas van a poder hacer elecciones tanto respecto del stock y del flujo. El 6% sí va a ir como un pilar de la seguridad social, administrado y gestionado por inversores públicos”.



Recalcó que espera llegar a un buen acuerdo con los parlamentarios para que las AFP puedan ser parte de los gestores privados como cualquier otra institución que cumpla con los requisitos que sean establecidos en la legislación correspondiente.



“Cualquier grupo económico que cumpla con los requisitos legales, que van a ser, entre otros, administración de giro único y alinear sus incentivos de acuerdo a lo que el mandato de la ley va a establecer con mejorar las pensiones y la seguridad social, van a poder participar, cumpliendo con los requisitos y la autorización de la Superintendencia”, aseguró, agregando que uno de los objetivos principales de la reforma es que se alineen los incentivos, es decir, “que cuando a los gestores les vaya bien, es porque a los cotizantes les ha ido bien, y no como ocurre ahora donde hay una renta asegurada para el administrador, que es la AFP, y por el otro lado, los fondos suben y bajan de los cotizantes sin ninguna responsabilidad”.



Jara descartó que el 6% se destine a un fondo común que sea heredable. “Es un pilar que busca poder mejorar pensiones actuales y futuras, mejorar pensiones de mujeres e introducir conceptualmente la seguridad social”, argumentó.



Añadió que “del 10% y del 10,5% del flujo va a seguir el mismo modelo, porque se va a mantener ahora a través de un nuevo producto que es la renta vitalicia con opción o no de herencia, lo va a elegir el propio futuro pensionado. En el 6% estamos hablando de un pilar de la seguridad social, que es distinto del ahorro individual y que es el extremo en el que hemos estado, que debemos traer al centro de la seguridad social”.