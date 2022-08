Revelan llamado de asesora de ministra Vega a Llaitul a mediados de mayo

Este jueves se dio a conocer una llamada que sostuvo una asesora de la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.



La conversación aparece contenida en un informe de la PDI dado a conocer por el medio Ex-Ante. Se remonta al 11 de mayo, justo después de que el medio Werkén Noticias difundiese una entrevista donde Llaitul llamaba a “organizar la resistencia armada” ante la tramitación del estado intermedio por parte del Gobierno, medida que no prosperó y que buscaba evitar la declaración del Estado de Excepción en la Macrozona Sur.



“Se viene el estado intermedio, que no es otra cosa que un nuevo Estado de Excepción. Es decir, los milicos esbirros nuevamente desplegados por el Wallmapu custodiando los intereses del gran capital. Es la expresión en pleno de la dictadura militar que los mapuche siempre hemos sufrido, dictadura que ahora asume el gobierno lacayo de Boric”, indicó el líder de la CAM al sitio.



Fue en ese contexto donde la asesora Tania Santis se habría contactado con el comunero mapuche. “Ella (la ministra) me pidió (ver) la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono”, le dijo según la transcripción.



“A ver, a ver, a ver, ¿y cómo consiguió mi número?… ¿Usted o la ministra?”, le respondió Llaitul, a lo que Santis contestó: “Le pregunté a una persona que conocía yo en la zona, pero nada especial”.



Entonces, el vocero de la CAM le señala: “Me entrega ese dato, me habla por WhatsApp y ahí lo veo”, ante lo cual la funcionaria responde “ya, perfecto. Cómo no. Gracias”.



El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue consultado por la situación este jueves, durante su viaje a Concepción. Aseguró no tener antecedentes y afirmó que desde el Ejecutivo buscarán tomar conocimiento del contacto.



“Antecedentes de los contactos que usted menciona no tengo conocimiento, ni de en este caso de la policía ni de otras instituciones del Estado. Evidentemente si eso fuera así, estamos disponibles a aclararlo”, indicó.



El subsecretario advirtió que “ me parece un hecho de la cual el Ministerio del Interior tiene que tomar conocimiento y profundizar, pero no tengo los elementos para responder a su pregunta”.