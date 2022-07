Rincón detalla proyecto de reforma que ingresarán con Walker y que establece nuevo plebiscito si gana el Rechazo

La senadora Ximena Rincón (DC) entregó detalles del proyecto de reforma constitucional que ingresará junto a su par Matías Walker para realizar un nuevo plebiscito en caso de que gane el Rechazo el próximo 4 de septiembre.



Fue en el marco del programa “Sin Filtros”, del canal Vive!, cuando la legisladora anunció que ingresará una iniciativa para “modificar el artículo 142 y establecer que en el evento que gane la opción Rechazo el Presidente de la República enviará al Parlamento una reforma constitucional en 30 días, para permitir continuar con el proceso constituyente y consultar a la ciudadanía al menos dos mecanismos para decidir cómo se sigue”.



Rincón aclaró este martes que será el Presidente de la República el que deba definir los mecanismos a plebiscitar. Además, reiteró sus críticas a la propuesta emanada desde la Convención Constitucional.



“Cuando uno ve que, desde el Gobierno, que es el jefe de campaña para la opción del Apruebo, se insiste en señalar que los que estamos por el Rechazo, lo que queremos es dejar la Constitución vigente como la Constitución, nos parece claro e importante fundamentar que no es así. Y qué mejor manera de garantizarlo que con esta reforma constitucional, que permita continuar el proceso”, consignó la parlamentaria.



La senadora DC acusó que “hay una minuta, con un instructivo, para que se instale que los que estamos por el Rechazo estamos por dejar la Constitución de Pinochet. No es así, hemos luchado toda nuestra vida contra la dictadura primero, contra el texto después, en la campaña del Apruebo de entrada, para tener una nueva Constitución”.



Además, emplazó al “Gobierno y a todos los del Apruebo” a “que digan hoy día que temas son los que están dispuestos a cambiar. Porque la posición del Partido Comunista, con el dirigente (Guillermo) Teillier, es clara en ordenar que ellos no van a precisar hoy día que están dispuestos a hacer mañana. Para nosotros es fundamental que la ciudadanía sepa qué cosas del texto de la Convención les parece que hay que cambiar”.



En esa línea, destacó que “hemos dado muestras concretas primero, de que queremos una nueva Constitución, segundo, que vamos a hacer todo lo posible para que se materialice, y tercero, que es el país el que tiene que elegir el mecanismo”.



Consultada sobre cuáles serán las opciones, Rincón respondió que “el proyecto señala que el Presidente de la República, en un plazo de 30 días, tiene que mandar la reforma constitucional con los mecanismos a plebiscitar. Porque nos interesa que el Presidente sea parte de esto, que sea la ciudadanía la que decida”.



Respecto al proyecto que busca rebajar a 4/7 el quórum para realizar reformas a la actual Constitución, la senadora destacó que “la presidenta de la Comisión de Constitución, Karol Cariola, ha manifestado ya abiertamente que lo va a tramitar, que no lo va a dilatar. Y eso es una muy buena señal. Creemos que tal como en el Senado, va a contar con respaldo en la Cámara de Diputados y va a ser aprobado”.



Por otra parte, Rincón reiteró su posición a favor del Rechazo al advertir que “la propuesta que ha hecho la Convención es mala, tiene dividido al país, y eso no habla de un proceso que incluya, que cobije a todos”.



Entre sus reparos, mencionó: “Establecer la plurinacionalidad, distintos sistemas de justicia, no dar garantías con un sistema político que garantice los derechos sociales, no tener financiamiento ni recursos de protección para poder defenderlos, hablan de que lo que se está ofreciendo al país no es garantías, no une, no da certezas”.



Finalmente, la senadora fue consultada sobre si le “hace mal” a la campaña del Rechazo el apoyo del excandidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.



“Que se trate de instalar que el Rechazo es la derecha, es Pinochet, es quienes no quieren avanzar, obvio que le hace mal, porque el Rechazo es transversal. En el Rechazo estamos muchos que luchamos contra la dictadura, que queremos democracia, sistemas fuertes, consolidados, que no queremos populismos ni totalitarismos”, respondió.