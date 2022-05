Rojo Edwards: “Un Estado de Excepción acotado no sirve porque no protege”

El senador y presidente del Partido Republicano, Rojo Edwards, pidió al Presidente Boric a instalar un Estado de Excepción constitucional “sin letra chica” en la Macrozona Sur.



“Un Estado de Excepción acotado no sirve porque no protege a las personas que quiere proteger. Lo demuestran incluso las cifras: cuando hubo uno completo, la usurpación de terrenos se redujo en un 40%, mientras que este Estado de Excepción acotado solo obtuvo un 28%”, aseguró el parlamentario.



Manifestó que “quiero decirle al Presidente Boric, póngase la mano en el corazón. Los Estados de Excepción son para proteger a su gente que le están quemando las casas, está muriendo gente, hay atentados a plena luz del día. Protejamos de una vez por todas, y que las señales que envía la autoridad a estos terroristas o violentistas no vengan con letra chica”.



“Toda la fuerza del imperio de la ley para darle seguridad a los chilenos, esa es la única alternativa que va a apoyar el Partido Republicano”, agregó.



Mientras que el diputado republicano José Meza indicó que “los habitantes de La Araucanía han normalizado la violencia y el terrorismo, modificaron su estilo de vida cotidiana en virtud a lo que les pueda pasar. Lo que le queremos pedir al Presidente es que se tome en serio este requerimiento, que lo haga por las víctimas”.



“No sirve un Estado de Excepción acotado, nosotros esperamos que las facultades y la extensión territorial en la Región de La Araucanía sea completa, y que también abarque las comunas de la zona norte de la región de Los Ríos que están sufriendo el terrorismo en los últimos meses”, añadió.



A su vez, el diputado Cristián Araya expresó que “evidentemente el cómo hoy se está ejecutando el estado de excepción, no es suficiente. Hoy quedan en la indefensión más absoluta muchos lugares en zonas rurales”.



Argumentó que “el Gobierno frenteamplista-comunista tiene un trauma con poder ejercer la fuerza del Estado de Derecho y la ley. Lamentamos que le ponga una letra chica a todo este proceso, independiente a todos los alcances que pueda tener este”.



“Hoy son chilenos, tanto mapuche como no mapuche, los que son atacados por cobardes. La impunidad con la que actúan es responsabilidad del Presidente de la República, al ponerle letra chica al estado de excepción constitucional”, señaló.