Se modera caída de la economía: Imacec de junio fue de 1%

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de junio de 2023 registró una caída de 1% en comparación con igual mes del año anterior, según informó la mañana de este martes el Banco Central. La caída fue menor a la esperada por el mercado, que estimaba una contracción de entre -1,2% y -1,8%.



Además, se trata de la quinta contracción consecutiva de 2023, ya que se suma a la de -0,3% de febrero; -1,9% de marzo; -1,1% de abril y -2,0% en mayo, la peor del año.



En junio, la serie desestacionalizada aumentó 0,5% respecto del mes precedente y cayó 1,1% en doce meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que junio de 2022.



La variación anual del Imacec fue explicada por la caída del comercio y la industria, compensada en parte por el resto de bienes. En tanto, el crecimiento del Imacec desestacionalizado estuvo determinado por el desempeño de la minería.



El Imacec no minero presentó una disminución de 1,3% en doce meses, mientras que en términos desestacionalizados, cayó 0,2% respecto del mes anterior.



IMACEC POR ACTIVIDAD



1. Producción de bienes



La producción de bienes creció 0,9%, resultado que fue explicado por el aumento de 2,4% del resto de bienes, el cual fue impulsado por el valor agregado de la generación eléctrica. Por su parte, la minería creció 1,1%, mientras que la industria cayó 2,4%.



En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó un aumento de 1,7% respecto del mes precedente, incidido por el desempeño de la minería que aumentó 4,5%. En tanto, la industria disminuyó 1,0%, y el resto de bienes creció 0,8%.



2. Comercio



La actividad comercial presentó una disminución de 6,1% en términos anuales. Este resultado fue explicado por todos sus componentes, en particular por el comercio automotor y minorista.



Respecto a este último, destacaron las menores ventas en supermercados, grandes tiendas y establecimientos especializados de vestuario y calzado.



Las cifras desestacionalizadas mostraron una contracción de 0,5% respecto del mes anterior, explicada por el comercio automotor.



3. Servicios



Los servicios no presentaron variación, explicado por la compensación de sus componentes. Destacó la caída del transporte y el crecimiento de los servicios personales y empresariales.



En tanto, cifras ajustadas por estacionalidad dieron cuenta de una disminución de 0,5% respecto del mes precedente, resultado que fue incidido principalmente por los servicios empresariales.