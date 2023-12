Sebastián Ramírez se refiere a su ausencia en la final de “Gran Hermano”: “Si no me pagan, no voy”

Luego de llamar la atención por su ausencia el pasado domingo en la final del reality de Chilevisión “Gran Hermano”, el exintegrante del programa, Sebastián Ramírez, reveló los motivos por los que no participó del especial capítulo.

A diferencia de la mayoría de sus excompañeros, Ramírez decidió no asistir al estudio donde se realizó la final, y tras distintos rumores en torno a las razones de su ausencia, el también productor de eventos entregó su versión de los hechos.

Mediante su cuenta de Instagram, y según consignó Radio Cooperativa, Sebastián señaló que “chiquillos, yo no fui a la cuestión porque a mí no me gusta la tele, a mí me gusta si es que me pagan, cachai. Entonces, si no me pagan, no voy”.

Asimismo, aclaró que no tiene ningún conflicto con la ganadora del programa, Constanza Capelli, quien fue su pareja al interior del encierro. “Ya hice la pega, todos están con trabajo, me alegro mucho. Otra cosa también. Felicitar a la Coni”, indicó.

“Hay miles de especulaciones respecto de por qué ganó la Coni (…) Felicito a la flaca, me cae bien, siempre me cayó bien, pero si discutimos fueron por cosas, y es así la cosa, no más. Es así el reality, es así el formato, van a haber roces y todo”, añadió.

Por otra parte, también arremetió contra Francisco Halzinki, conocido como el “experto en reality”. “Compadre, a mí me van a seguir llamando los realities sí o sí, guste o no te guste. Me llamaron de ‘Tierra Brava’, y no voy a entrar porque las grabaciones van a terminar ahora. Para de hablar mier… de mí”, concluyó.