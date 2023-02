Secretario general del PC descarta diferencias con Jadue por dichos sobre Nicaragua

El secretario general del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió a la postura del partido, luego de la crítica al Gobierno realizada por parte del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, luego que el Ejecutivo ofreciera residencia y nacionalidad a los expatriados del régimen de Daniel Ortega.



Jadue cuestionó la decisión del Presidente Gabriel Boric, de ofrecer residencia a más de 300 ciudadanos nicaragüenses que fueron expulsados de su país por el gobierno de Ortega, que los considera “traidores a la patria”.



“El Gobierno de Chile dijo que era inadecuado que representantes de otros países tengan palabras y opiniones sobre problemas externos. Yo le recomendaría al Gobierno que se preocupe de las problemáticas que hay en el país”, comentó Jadue.



En conversación con T13, Carmona señaló que “sin que no sostengamos ninguna posibilidad siquiera de meternos en lo que es la institucionalidad de otro país, incluyendo que la medida tenga cobertura dentro de la Constitución de Nicaragua, nosotros no solo lamentamos, sino que no compartimos que en el ejercicio de las tareas políticas en cualquier país se use el mecanismo de quitarle la nacionalidad a cualquiera de sus habitantes”.



“Esa opinión de la dirección del partido, de la comisión política, incluye la opinión del propio Daniel Jadue. Daniel no se ha pronunciado respecto a este tema que estamos conversando en una posición distinta a lo que dice la declaración”, añadió.



“Creo que una cosa distinta es la oportunidad o si tenía sentido sobre otras dimensiones que tiene la vida política. Eso no está en nuestra declaración, pero él no desdice la formulación que hemos hecho, porque es parte de ella también”, detalló.



“Son comentarios que en distintas esferas de la policía se hacen, algunos pensarán que no es tan necesario, que cambian el foco. Yo no quiero polemizar, la opinión que emitimos como dirección del partido incluye la opinión de Daniel también”, sentenció.