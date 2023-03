Semana Chilena de la Sostenibilidad: 3° versión se realizará entre el 12 al 14 de abril

Con la idea de proteger el planeta, acelerar el desarrollo sostenible, la economía circular y generar una cuarta revolución industrial inclusiva en Chile, en la que diversas comunidades nacionales- especialmente en la zona norte- puedan alcanzar una vida en plenitud, se realizará entre el 12 al 14 de abril, la tercera versión de la Semana Chilena de la Sostenibilidad.

Es un espacio de diálogo y colaboración entre el sector privado, sociedad civil y diversos ministerios del Estado, convirtiéndose en el único evento en Chile que trabajará sobre la base de estos tres ítems.

El encuentro, organizado por la Fundación Diálogos del Presente, tiene como objetivo conectar estos actores para diseñar, planificar y concretar una hoja de ruta de soluciones sostenibles, eficientes y circulares, que permitan trabajar en el futuro de la minería y lograr consensos, para establecer su mayor desarrollo y crecimiento, acompañando las acciones que- desde la década de acción de Naciones Unidas 2020 -2030, está realizando Naciones Unidas y el Gobierno de Chile, en la búsqueda de soluciones eficientes para su mejoramiento.

Participarán 40 expertos y entre los exponentes de este encuentro destacan Margarita Ducci, directora ejecutiva de Red Pacto Global Chile; Marcela Hernando, ministra de Minería; Gabriela Encina, jefa División Desarrollo Sostenible del Ministerio de Minería; Carolina García Berguecio, fundadora de la Fundación Comunidad Inclusiva, que promueve la igualdad, derechos y oportunidades para mujeres y personas con discapacidad; Andrés Borlone, de la Dirección de Política Multilateral y Agenda 2030, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; Georgiana Braga- Orillard, Representante Residente del PNUD en Chile; y Alan García, director ejecutivo Sofofa Hub, entre otros.

Sobre este seminario, desde la Fundación Diálogos del Presente explican que “queremos conocer el poder (científico) de dialogar – conectar y colaborar. Pediremos a todos los paneles que, al igual que cuando los telescopios del mundo se sincronizan y observan un solo fragmento del universo, nuestros 13 paneles contemplen propuestas de soluciones sostenibles y circulares para el norte del país, bajo el lema “El Futuro de la minería”, dando especial relevancia a dicha industria”.

Además, enfatizan que “el objetivo es buscar la firma de acuerdos voluntarios de colaboración con vista a ayudar a una mejor calidad de vida en el país, con especial foco en el norte”.

Es importante destacar que durante los tres días en que se prolongue la Semana Chilena de la Sostenibilidad, se invita a todos quienes quieran participar a realizar un “Flashmob”- desde las 21.00 hasta las 21.30 horas de cada día- esto es 12, 13 y 14 de abril- apagando las luces de sus hogares para reflexionar sobre el desarrollo sostenible, con el eslogan: “Apaga la luz por el planeta, enciende la luz de tu celular por un mundo mejor”.

COORDENADAS

-Fecha: 12 de abril (Auditorio Municipal de Vitacura) – 13 de abril (Costanera SKY) – 14 de Abril (Centro Cultural La Moneda)

-El evento cuenta con el patrocinio: Pacto Global Red Chile – Sistema B Chile – Change Now, International Summing for Change – Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático – Land Art Generator – Imagen País Chile – Red Campus Sustentable – Centro Desierto Atacama UC – Streaming Museum New York – Anglo American – Fundación Diálogos del Presente – The Coca Cola, Coca Cola Company Chile.

-Entrada gratuita.