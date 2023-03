Senadora Alejandra Sepúlveda anunció su renuncia a FRVS por problemas internos

La senadora Alejandra Sepúlveda anunció que en los próximos presentará su renuncia a la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) por problemas internos del partido.



En conversación con El Mercurio, la parlamentaria señaló que “voy a renunciar al partido y estamos en ese proceso administrativo en conjunto con otros militantes”.



En esta línea, expresó que “es un proceso doloroso, porque fue parte de la construcción de estos años” y puntualizó que “con la conducción de la presidenta actual, Flavia Torrealba, esposa del diputado Jaime Mulet, se ha transformado en un partido familiar que no tiene una consistencia política y creo que eso no le ha hecho bien al proyecto en común que teníamos”.



Añadió que dentro del partido “la relación está quebrada hace bastante tiempo. Yo soy fundadora de uno de los partidos que venía de la Región de O’Higgins y creo que se ha perdido esta fórmula de cómo enfrentarnos a los problemas y las decisiones que debe tomar un partido y buscar el bien común para el país. Tenemos un problema de cómo funciona la democracia interna del partido”

.

Al ser consultada sobre la razón del quiebre en las confianzas, precisó que “no hay diálogo interno. No hay ninguna relación con la bancada. Cuando falta la presidenta del partido al comité político ampliado en La Moneda va su esposo que no tiene ningún cargo partidario ni de las decisiones internas. Yo creo que la construcción democrática partidaria que deben darle las personas electas del partido y que ocupamos cargos de representación lamentablemente está quebrada”.



Sobre la relación de FRVS con el Gobierno, sostuvo que “por mi relación con el partido y lo que está ocurriendo no llega información a la bancada. Pero uno ve que en este último cambio de gabinete ha habido un debilitamiento de la Federación”.



“Lo más importante es cómo las ideas de la Federación llegan al Gobierno. La ruralidad, la pequeña agricultura, la descentralización, las rentas regionales son cosas que hemos venido defendiendo hace años para que se incorporen en los programas de Gobierno y creo que hoy se están incorporando como en un tercer lugar”, detalló.



En ese sentido, afirmó que desde el Ejecutivo “hay compromisos que lamentablemente no se están cumpliendo y que fueron parte importante del acompañamiento que yo hice sobre todo, en los sectores rurales”.



“Nosotros hicimos un encuentro con comités rurales de vivienda, por ejemplo, en donde todo ha ido muy lento. Hemos tenido muchas complicaciones en las construcciones de las viviendas rurales. La mayoría de las cosas que se están haciendo son más bien en lo urbano, pero las políticas rurales han quedado atrás y creo que ahí hay un compromiso pendiente”, recalcó.



“El segundo, que para mí es muy importante, eran las prácticas antisindicales que se están dando en El Teniente, en Codelco, donde hace más de un año que estamos trabajando en este problema. Hoy son 24 trabajadores los que están judicializados. No ha habido un compromiso del Gobierno en poder solucionar estas prácticas antisindicales”, dijo la legisladora.



Del mismo modo, comentó que “si hay algo que le pedimos al Presidente, los que estábamos en el compromiso rural, era que se colocara gente que supiera del tema en el Ministerio de Agricultura, y tampoco se ha cumplido. Más allá de los partidos políticos, lo que pedimos es que sean personas que sepan de los temas”.



Respecto al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, manifestó que “yo creo que no cumple con la expertise y, de alguna manera, la subsecretaría antes cumplía con ese perfil profesional, pero hoy, lamentablemente, tampoco lo cumple”.



Además, sostuvo que “al Presidente Boric no se le está informando bien sobre todas las cosas de las que debe tomar decisiones. Yo he pedido entrevista con el Presidente hace más de tres meses y aún no se ha concretado. La sensación es que su círculo más cercano no te deja acercarte”.